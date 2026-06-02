Darío Brizuela acaba con los fantasmas del Barça de una tacada

Los de la Ciudad Condal reaccionan tras la debacle en el Palau Blaugrana de la mano de su internacional escolta, que ha marcado el camino para iniciar con victoria la primera ronda de playoff ante el UCAM Murcia

El Barça vuelve a sonreír. Si hace escasos días todo eran caras largas, el comienzo de los playoffs en cancha del UCAM Murcia ha servido para hacer borrón y cuenta nueva con un claro protagonista, Darío Brizuela, y un rotundo marcador de 68-91 con el que los de Xavi Pascual encarrillan su pase a las semifinales de la Liga ACB.

Aunque el resultado final habla de un Barcelona dominante, por momentos estuvo realmente lejos de ser así. El inicio del choque, con la clásica intensidad de la postemporada, se convirtió en una cadena de errores por parte de ambos conjuntos que llevó a lo que podemos definir como combate nulo. Porque sí, el 14-16 que teníamos en el marcador tras 10 minutos no engañaba a nadie.

Darío Brizuela rompe el partido

No exageramos lo más mínimo. Si en el periodo entre cuartos todos podíamos imaginar que el choque se encaminaba hacia la igualdad de principio a fin, Darío Brizuela dejó claro que tenía otros planes con 16 de sus 18 puntos en este segundo cuarto para liderar un parcial global de 16-30. Más claro: los murcianos siguieron la línea marcada y los catalanes la hicieron añicos con Brizuela on fire.

Fue el momento clave del encuentro. Desde ese momento –30-46 al descanso– a los locales se les vio precipitados y hasta cierto punto faltos de confianza, sobre todo en labores defensivas. Lejos de frenar la carrera de los de la Ciudad Condal hacia la victoria, no pudieron más que entrar en un intercambio de canastas que no les sirvió de nada. Y pudo ser peor, ya que por momentos llegaron a estar hasta 29 puntos abajo (58-87 ya en el último cuarto).

Sito Alonso, muy enfadado

Si algo no gustó nada en el bando universitario fue ver al equipo perder la intensidad que tanto le ha caracterizado durante la temporada. Sito Alonso, el técnico, lo dejó claro al descanso y ya al final del choque se quedaba con la reacción de los suyos en actitud. "La segunda parte ha estado bien. Hemos perdido, pero hemos jugado sin miedos y buscando el partido", sentenciaba.

Ficha técnica:

68. UCAM Murcia Club Baloncesto (14+16+22+16): DeJulius (8), Radebaugh (10), Raieste (10), Toni Nakic (7) y Cacok (9) -equipo inicial-, Michael Forrest (2), Sant-Roos (5), Falk (-), Cate (4), Moussa Diagne (-), Kelan Martin (12) y Hands (1).

91. Barça (16+30+20+25): Juani Marcos (10), Punter (7), Clyburn (12), Shengelia (5) y Fall (10) -cinco inicial-, Cale (8), Vesely (10), Brizuela (18), Satoransky (4) y Parra (7).

Árbitros: Antonio Conde Ruiz, Arnau Padrós Feliu y Javier Torres Sánchez. Eliminaron al visitante Juani Marcos (m.39).

Incidencias: Primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.824 espectadores -en esa entrada, inferior a la habitual en Murcia, influyó un mal horario para un día laborable y que los abonados debieran pasar por taquilla-. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Pedro Muñoz Boj, quien fue jugador del Juver Murcia en los años 80 y que falleció a los 63 años víctima de una enfermedad.