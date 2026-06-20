Valencia Basket - Barça: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el segundo partido de la final de la Liga ACB de baloncesto

Los de Xavi Pascual llegan con ventaja tras imponerse en un espectacular primer partido para robar el factor cancha, obligando a una reacción inmediata de los taronja para no tener el título prácticamente imposible

El Valencia Basket y el Barça se medirán este sábado 20 de junio en el Roig Arena en el segundo capítulo de la final de la Liga Endesa, después de que el equipo de Xavi Pascual lograra un agónico y valioso triunfo por 112-113 en la prórroga de la brillante apertura de la serie que ambos firmaron el martes en ese mismo escenario.

La victoria, además de darle el primer punto de la serie, le otorga ahora al conjunto catalán el factor cancha, lo que añade un punto de presión extra para el Valencia, dado que tras este choque, la eliminatoria se trasladará al Palau Blaugrana para el tercer y, si hiciera falta, el cuarto choque.

No obstante, el equipo de Pedro Martínez ya vivió una situación similar en la Euroliga, en la que, en su serie de cuartos de final ante el Panathinaikos, perdió los dos primeros choques como local, ganó los dos siguientes en un OAKA infernal y doblegó al equipo griego en el quinto choque de nuevo en Valencia, que volvería a acoger el partido de desempate si lo hubiera.

Pero el triunfo y el factor cancha no fueron los únicos premios que se llevó el Barça del primer partido, en el que también demostró ser capaz de competir de igual a igual con el Valencia a un ritmo alto de anotación y, en este caso, de llevarse un final a 'cara o cruz'.

¿Forzar a Josep Puerto?

Pensando en soluciones, quizás Pedro Martínez fuerce a Josep Puerto para intentar frenar a un Will Clyburn que terminó siendo decisivo en el primer enfrentamiento. Y tiene más problemas el técnico de los valencianos, ya que sin el interior Nate Reuvers, que sufrió un esguince de tobillo en el primer choque de la semifinal ante el Joventut, tendrá que buscar soluciones en lo que tiene para frenar al poste bajo a Toko Shengelia.

En clave Barça, Pascual no pudo contar en el primer partido con Tomas Satorasnky, lo que le llevó a recuperar a Juan Núñez, una situación que podría mantenerse en este segundo choque, aunque el checo está en València con la expedición. Parece probable que Miles Norris vuelva a ser descarte técnico.

A qué hora es el Valencia Basket - Barça del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Barça, perteneciente al segundo partido de la serie de semifinales de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este sábado 20 de junio a partir de las 20:00 horas en el Roig Arena.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Barça del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Valencia Basket y el Barça se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.