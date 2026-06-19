El Barça da marcha atrás con Mike James y apuesta por un viejo conocido de la ACB

La entidad blaugrana rompe por lo sano con el estadounidense de 36 años –indemnización mediante– y se pone manos a la obra para convencer a uno de los jugadores más sorprendentes de la Euroliga 2025-26

Si el Barça ha demostrado algo en las últimas horas es que no tiene miedo alguno. Solo así se puede explicar que hayan sido capaces de romper de motus propio el acuerdo que tenían cerrado con Mike James –eficacia probada en la Euroliga– para irse por un hasta cierto punto desconocido en los grandes escenarios, que no de una Liga ACB que disputó en la campaña 2023-24 con el Río Breogán. ¿De quién hablamos? Del base del París Basketball, Justin Robinson.

Según informa diario Sport tras la ruptura con James, en el Barça ya están manos a la obra para cerrar la incorporación del point guard de 28 años, a quien ven como el director de juego idóneo para liderar el próximo proyecto, uno para el que por cierto aún no tienen entrenador mientras Xavi Pascual apura sus últimas semanas en el cargo luchando por ser campeón de Liga –va 1-0 arriba ante Valencia Basket–.

El precio de Justin Robinson

En el Palau Blaugrana han toma este camino sabedores de que tiene un importante costo económico. Por un lado es seguro que deben indemnizar a Mike James, con quien llevan negociando la cantidad desde hace días sin acuerdo. Por otro saben que para sacar a Robinson de la capital de Francia tienen que pagar su cláusula de rescisión, la cual se sitúa en los 250.000 euros.

Lo cierto es que en la Ciudad Condal no pueden pensárselo mucho, ya que el jugador nacido en Manassas (Virginia) es objeto de deseo de varias entidades de la Euroliga; tanto es así que hace escasos días se dio casi hecho su fichaje por el Estrella Roja, algo que finalmente no ha ocurrido. Y no sorprende tal seguimiento, ya que viene de promediar 14,6 puntos y 4,5 asistencias en la máxima competición continental.

El dos por uno del Barça

El Barcelona ha abandonado por completo hacerse con un base de élite como es Mike James, y no porque no les guste, sino porque la intención es invertir el que iba a ser el salario del veterano jugador en dos piezas de primer nivel. ¿Quién suena para acompañar a Robinson? Pues un jugador que conoce incluso mejor la competición española como es David DeJulius.

El base, quien ha sonado para media Liga ACB, incluyendo a Unicaja Málaga y Baskonia, genera consenso en la afición culé, pero carece de experiencia al más alto nivel. Para hacerse con él –desde hace meses con pasaporte eslovaco– el Barça deberá mover ficha antes dle 5 de julio, momento en el que expira su cláusula de rescisión. Toca esperar acontecimientos.