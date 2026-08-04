El Real Madrid enseña la puerta a Facundo Campazzo y ya maneja alternativas

La entidad blanca lleva tiempo dudando con el presente (y futuro) del base argentino, lo que ha provocado que otros equipos hayan lanzado sus redes y que los de la capital de España manejen ya varias opciones para sustituirle

Facundo Campazzo está lejos de ser esa pieza indiscutible de antaño en el Real Madrid. Tras la primera temporada sin títulos de las últimas once, el argentino ha sido uno de los damnificados de manera indirecta, ya que por ahora sigue en plantilla, pero desde la entidad blanca le han colocado en el escaparate y ya tienen preparadas alternativas para sustituirle.

A sus 35 años, el base argentino sigue teniendo destellos de lo que siempre fue, pero en la entidad blanca priorizan tener más físico en plantilla. Dicho de otra manera: no les sobra, pero tampoco es indispensable, por lo que están más que preparados para su salida, la cual no sería en caso alguno un problema, dado que en caso alguno piensan renovarle

Los equipos interesados en Facundo Campazzo

Pese a que en el Movistar Arena haya dejado de ser indiscutible, eso no quita nivel al veterano base, a quien media Euroliga –por no decir toda– ve como una gran incorporación de cara a terminar peleando por el título.

Mientras el Madrid le ofreció una renovación a la baja que en caso alguno gustó al entorno de Campazzo, era Panathinaikos el equipo que ponía sus ojos sobre él. El interés fue muy serio, pero no terminó de cuajar en entendimiento entre las partes y los griegos tomaron otro camino en el mercado.

Ya con esa puerta cerrada, y según informa el medio serbio 'Quinto cuarto', la salida del 'Facu' ha vuelto a coger forma ante el firme deseo del Estrella Roja que entrena Ibon Navarro, conjunto que estaría dispuesto a ponerle sobre la mesa un contrato por varias temporadas que sería del gusto del point guard.

Las alternativas que maneja el Real Madrid

En estos momentos el conjunto merengue cuenta con Theo Maledon, Andrés Feliz y el mencionado Campazzo como opciones para el puesto de base, si bien el de Santo Domingo no es en caso alguno un point guard puro, sino más bien un combo que genera sus propios puntos.

En ese contexto, el adiós de Campazzo obligaría a moverse rápidamente en el mercado. Los de la capital de España habían mostrado interés por David DeJulius, pero este no solo es que haya firmado con Besiktas, sino que además se enfrenta a una demanda por parte de UCAM Murcia, equipo con el que tenía otros dos años de contrato.

Con esa opción imposible, los nombres que más suenan en la órbita blanca son los de Shake Milton y Nadir Hifi. El primero de ellos tuvo el curso pasado su primera experiencia en Europa jugando con el Partizan de Belgrado, mientras que el segundo sigue siendo la estrella del Paris Basketball. Ambos serían una excelente incorporación, pero con estilos diferentes. Milton es más clásico, mientras que Hifi es más diferencial ofensivamente. Toca esperar acontecimientos.