El Real Madrid da marcha atrás con Lonnie Walker IV y se centra en un nuevo objetivo

El conjunto blanco sigue adelante con su planificación sin tener claro cuál será el futuro de Mario Hezonja y conociendo de primera mano que el Maccabi Tel Aviv cierra por completo la puerta de salida a Lonnie Walker IV, obligándoles a cambiar de rumbo

No se puede decir que el Real Madrid está dando palos de ciego, pero sí que apuntar lo más alto posible no siempre termina como uno quiere; tanto es así que el intento de hacerse con los servicios de Lonnie Walker IV se ha terminado por tornar en imposible ante la durísima negociación planteada por el Maccabi Tel Aviv. Los blancos han sentido el golpe, pero rápidamente han reaccionado para fijarse en un nuevo objetivo.

Lonnie Walker IV, un deseo que se esfuma

El interés del Madrid por cerrar la contratación de Lonnie Walker IV era inmenso. Deseando sumar tanto físico como talento ofensivo a la plantilla ahora dirigida por Pedro Martínez, el alero de 27 años era visto como una excelente opción, no en vano se fue a un promedio de 15,3 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias en la pasada Euroliga jugando para el conjunto israelí.

Lo cierto es que el entendimiento entre los de la capital de España y el jugador era (y es pleno), pero claro, había que contar con la necesidad de cerrar antes su desvinculación con el Maccabi, algo que no ha terminado siendo posible ante la inflexibilidad de estos al quedarle al alero otros dos años de contrato; informa Chema de Lucas.

Para la planificación del Madrid es un importante varapalo, pero como club grande que es manejan una lista de nombres de primer nivel. Así, ya se han puesto en marcha para cerrar el que también sería sin duda un fichaje de campanillas.

Un nuevo fichaje con sabor NBA

Con la puerta de Lonnie Walker IV cerrada por el momento, el Madrid ha dado marcja atrás en tal pretensión para centrar el tiro en otra dirección; eso sí, no de menos nivel, puesto que se trata de un Lester Quiñones con una amplia experiencia en la NBA al haber pasado por Golden State Warriors, New Orleans Pelicans y Philadelphia 76ers.

Una gran ventaja de este frente a Walker IV es que no ocupa plaza de extracomunitario al ser de la República Dominicana, lo que permitiría seguir moviéndose en el mercado por otros jugadores sin restricción alguna.

En cuanto a los números del jugador formado en la Universidad de Memphis, hablamos de un total de 54 partidos en la competición estadounidense para irse a un promedio de 4,8 puntos, 1,7 rebotes y 1,1 asistencias en 11 minutos por noche.