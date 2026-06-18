Una nueva jornada de senderismo tendrá a Villanueva del Río y Minas como protagonista

El final del mes de junio volverá a dejar una gran oportunidad para que los amantes del senderismo puedan disfrutar de una jornada que promete enseñar nuevos rincones de la provincia sevillana

La provincia sevillana, a pesar de que llegue el calor, sigue siendo una tierra única para la práctica deportiva. Ya sea dentro o fuera de sus instalaciones, los rincones que ofrece hacen que parezca casi una excusa no poder aprovechar todas sus cualidades para disfrutar de todo lo que ofrece la misma. Esto aumenta si los municipios que ofrecen estas opciones apuestan por hacer que las jornadas sean más especiales que nunca y que puedan servir para conocer los rincones únicos que estos ofrecen. Sin lugar a dudas, una ocasión de excepción para que los amantes del deporte puedan aprovechar al máximo.

La Diputación de Sevilla, en ese sentido, es una de esas instituciones que apuesta por hacer que el deporte esté a la vanguardia en la provincia. Semana a semana, muchos son los circuitos que se celebran y que hacen que las jornadas sean especiales para todos aquellos que deseen disfrutar del deporte. Mucho más si sirve para conocer parajes naturales únicos y que ofrecen vistas inigualables de la provincia sevillana, por lo que aumenta el atractivo. Y, en esa ambición por conocer lo que compone la provincia de Sevilla, la cita indicada para ello es el Circuito Provincial de Senderismo.

Circuito provincial basado en el fomento del ocio activo familiar, cuyo objetivo es dinamizar, a la vez que poner en valor, los senderos de los diversos términos municipales de la provincia de Sevilla. Está compuesto por diez jornadas distribuidas por diferentes municipios de la provincia para su realización a pie. En esta ocasión, toca visitar el municipio de Villanueva del Río y Minas el próximo 27 de junio. A las 20:00 horas comenzará este circuito, que servirá para conocer diferentes entresijos naturales.

Esta ruta nocturna tiene su punto de partida y llegada en el Conjunto Histórico Pozo Minero número 5, uno de los elementos más representativos del Conjunto Histórico de las Minas de la Reunión, declarado Bien de Interés Cultural. Este complejo minero constituyó durante décadas el principal centro de extracción de carbón de la cuenca, conservando en la actualidad algunos de los edificios e infraestructuras industriales de mayor valor histórico, arquitectónico y arqueológico no solo de la provincia, sino también de Andalucía. Entre otros lugares, se podrán visualizar la Iglesia de Santiago el Mayor, de estilo mudéjar y barroco; el Ayuntamiento y la antigua escuela de los hermanos Maristas; la Iglesia de San Fernando, neogótica y renacentista; diferentes instalaciones mineras; y la Iglesia de Santa Bárbara y Santo Domingo de la Calzada, de estilo neobarroco. Una oportunidad única para poder disfrutar de una jornada especial.