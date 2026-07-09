Éxito rotundo de la primera edición de Travesía de Aguas Abiertas en Villanueva del Río y Minas

La localidad sevillana ha acogido una de las primeras pruebas acuáticas que han servido para inaugurar el verano en la provincia con gran éxito

Sevilla es una provincia en la que el deporte se vive de una manera especial. No es un dicho, es un hecho. Sus municipios cuentan con numerosos espacios en los que la práctica deportiva puede desarrollarse en buenas condiciones, ya sea dentro o fuera de instalaciones deportivas que invitan a ello. Esto supone una oportunidad perfecta para que los amantes del deporte hagan aquello que más les gusta, pero también para que puedan descubrir rincones únicos de la provincia. Y es que esto algo único que tiene esta provincia, como es el poder hacer deporte mientras se conocen los importantes atractivos que esta posee.

Esa propuesta gana todavía más valor cuando se suma el componente familiar, ya que permite que los más pequeños también se acerquen a todo lo bueno que ofrece el territorio sevillano. En este contexto, la Diputación de Sevilla juega un papel importante como institución que impulsa y apoya este tipo de jornadas, facilitando que se desarrollen con garantías y puedan llegar al mayor número posible de personas. Ahora, con la llegada del verano y el calor apretando, toca buscar alternativas más refrescantes. Y una de ellas aparece en Villanueva del Río y Minas.

Gran éxito de la jornada celebrada el pasado 5 de junio en el municipio sevillano, que llegó a ser la primera travesía de este tipo que organiza la propia Diputación de Sevilla. Las aguas de esta localidad sevillana fueron testigos de un gran evento que contó con la participación de hasta 70 nadadores de ambos géneros, una importante participación para la primera edición de la misma. La deportividad y el buen ambiente han sido los protagonistas de esta jornada que ha contado una temperatura envidiable para esta época del año.

La organización ha estado en manos del Servicio de Deportes de Diputación en colaboración con el Ayto. de Villanueva del Río y Minas y la Federación Andaluza de natación, contando la misma con una importante presencia institucional. Entre otros, estuvo presente el Alcalde de la localidad de Villanueva del Río y Minas, Miguel Ángel Barrios Gónzalez. Ahora la emoción continúa con el Circuito Provincial de Natación de Verano y durante todos estos días distintas localidades serán las protagonistas de estas jornadas. El pasado martes le tocó el turno a la localidad de Aznalcázar y ahora será el municipio de Arahal el encargado de acoger la primera jornada del grupo tres el próximo 10 de julio a las 10:00.