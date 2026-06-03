Una nueva jornada de Acuatlón se abre hueco en Castilleja de la Cuesta

El municipio sevillano será encargado d acoger una nueva jornada de esta disciplina tan especial que permite vivir tanto a pequeños como a mayores un día inolvidable con el deporte como claro protagonista

Sevilla es uno de los enclaves únicos a la hora de la práctica deportiva, con muchos espacios disponibles para ello. Ya sea dentro o fuera de los pabellones, el poder aprovechar todos los recursos que la provincia tiene hace que se eleve la ambición por la práctica deportiva. Para ello, los municipios se vuelcan de forma espectacular en hacer posible que todos puedan disfrutar de lo que cada uno tiene, ofreciendo experiencias que trascienden totalmente lo deportivo, permitiendo el conocimiento de esos lugares únicos que definen a la provincia. Esto hace que, sin lugar a duda, el hacer deporte se convierta en algo totalmente especial.

La Diputación de Sevilla, en este caso, es una institución que se vuelca en ofrecer estas experiencias para que se puedan disfrutar de importantes jornadas deportivas semana tras semana. Y, ahora que se acerca el verano, sigue sin dejar la oportunidad de poder hacerlo. Uno de los circuitos que más gusta es el de Duatlón y Triatlón. Circuito compuesto por cuatro pruebas de diferentes especialidades del triatlón, que se desarrollan en entornos naturales de diferentes localidades de la provincia. Está abierto a cualquier persona a partir de los seis años de edad. Las distancias y complejidad de los circuitos son aptos para cualquier persona que quiera probar esta divertida modalidad deportiva.

El próximo 13 de junio se celebrará esta prueba en el Polideportivo Casco Antiguo, en Castilleja de la Cuesta. A partir de las nueve de la mañana, se podrá disfrutar de toda la emoción de una prueba enfocada en el Acuatlón. Hasta el próximo 9 de junio, de forma gratuita, se puede inscribir a una prueba especial, por lo que se pide responsabilidad a la hora de poder emitir estas inscripciones. Seis serán las categorías que podrán participar en esta prueba, pasando por prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y absoluta; incluyendo esta personas desde los dieciséis años hasta más adelante de los cincuenta. Amplio margen de edad para que, desde los seis años de edad, se pueda disfrutar de una disciplina exigente pero de gran disfrute para los participantes. Es importante saber que, tanto para prebenjamín como benjamín, serán pruebas de promoción, por lo que no habrá clasificación de la misma.

Se entregará regalo y medalla para cada uno de los participantes de las distintas categorías, por lo que aquellos que terminen la prueba se podrán ir con un merecido reconocimiento de vuelta a casa. En las categorías alevín e infantil, se hará entrega de un trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo. Para la general de la prueba absoluta, habrá trofeo y cheque regalo para material deportivo para los tres primeros clasificados; todo ello de cantidades correspondientes a 100 euros, 80 y 60 respectivamente. Y, tanto para cadete como absoluta, se hará entrega de un trofeo y de un cheque regalo en material deportivo a los tres primeros clasificados en cada categoría y sexo; siendo estos de 50 euros, 40 y 30 respectivamente. Todo listo para poder disfrutar de una jornada emocionante dentro de una disciplina exigente y especial.