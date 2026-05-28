El tenis y el pádel tendrán su hueco en los torneos del "Día de la Provincia"

Este fin de semana se celebrará una nueva edición de los Torneos "Día de la Provincia" que la Diputación de Sevilla está celebrando; todo esto con el ánimo de seguir repartiendo toda la pasión del tenis y del pádel

Sevilla es casi como un espejo donde mirarse a la hora de pensar en el deporte, ya que son muchas las oportunidades que surgen para poder disfrutar de ello. El tiempo habitual en la provincia sevillana hacen que se multipliquen las posibles disciplinas a practicar durante estos días, ya sea tanto dentro como fuera de los pabellones. A eso también ayuda la implicación de los distintos municipios, que muestran su hospitalidad para poder hacer que el deporte sea algo más que una actividad física, y que sea casi una oportunidad única para poder conocer los rincones de la provincia. Es por ello que, durante estos días, ese espíritu se reivindica gracias a la Diputación de Sevilla.

Esta institución se vuelca en que Sevilla pueda disfrutar, siendo la encargada de organizar importantes circuitos que hacen que muchos sean los que puedan disfrutar de las disciplinas que más aman. Aparte de ese apartado deportivo, también se vuelca en señalar todo lo que esta provincia tiene, y eso lo hará el próximo 28 de mayo con el "Día de la provincia". Una fecha única y especial que servirá para conmemorar la importancia que esta tierra tiene para todos sus habitantes.

El deporte tiene una gran importancia durante estos días y es por ello que se celebrarán importante torneo que harán que los más jóvenes puedan disfrutar de la disciplina que más les guste. La pasada semana, se celebró el Torneo de Fútbol-7 en uno de los escenarios más especiales de la provincia sevillana, como es el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ahora la pelota cambia de tamaño y será el próximo 31 de mayo cuando se celebre el Torneo de Tenis y Pádel en conmemoración de ese Día de la Provincia. Cada modalidad dispondrá de su propio formato de competición, seleccionándose en cada caso el modelo más idóneo para fomentar la máxima participación de los jugadores y jugadoras durante el evento deportivo.

Este torneo se celebrará en el municipio de Utrera el próximo 31 de mayo, todo ello en el Parque V Centenario. Constituye el colofón a las competiciones zonales de estas modalidades deportivas que se desarrollan durante la temporada en cada zona deportiva de la provincia de Sevilla, clasificándose los y las mejores deportistas de las categorías convocadas cada año para disputar este torneo final. A las 9:30 de la mañana dará comienzo una competición que mantendrá toda su emoción hasta cerca de las cuatro de la tarde, cuando den comienzo las premiaciones en el tenis.

Para el pádel, los partidos se disputarán en un único set sin límite de juegos, con una duración estipulada de 20 minutos, tiempo que deberá completarse en su totalidad de manera obligatoria. El sistema de puntuación seguirá el formato tradicional del pádel. Por parte del tenis, los partidos se disputarán en un único set sin límite de juegos, con una duración estipulada de 15 minutos, tiempo que deberá completarse en su totalidad de manera obligatoria. El sistema de puntuación seguirá el formato tradicional del pádel y una vez transcurridos los 15 minutos reglamentarios, resultará ganador el jugador que haya acumulado un mayor número de juegos ganados en ese momento.