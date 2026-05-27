El Pabellón de San Pablo acogerá el torneo de baloncesto "Día de la Provincia"

El baloncesto vivirá este fin de semana otra gran fiesta en la provincia sevillana, siendo en este caso en un lugar emblemático donde los más jóvenes podrán disfrutar

Sevilla es una de esas provincias que define, a las mil maravillas, la importancia que se le otorga al deporte en este país. Muchos son los espacios disponibles para ello, tanto fuera como dentro de los pabellones, que permiten disfrutar de miles disciplinas que hacen que aquellos que lo deseen puedan descubrir nuevos placeres y disfrutar de aquello que más aman. Para conseguir esto, detrás hay decenas de municipios que abren sus puertas y que no dudan en ofrecer experiencias inolvidables que hacen que el deporte se combine con el ocio. Es importante reconocer todos esos lugares y, sin lugar a duda, estos días son los indicados para ello.

La Diputación de Sevilla es una institución involucrada con el deporte, creando importantes jornadas semana a semana que hacen que casi todos los públicos puedan disfrutar de todo lo que transmite la actividad física. No únicamente eso ya que, en su labor por la provincia sevillana, también resalta todo lo que la provincia tiene en unos torneos que se celebrarán durante estos días y que, sin lugar a duda, hacen más que especial ese espíritu sevillano.

La pasada semana, en un escenario emblemático como el Ramón Sánchez-Pizjuán, se celebró el Torneo de Fútbol-7. Un lugar idílico que sirvió de pregonero para lo que viene ahora, siendo uno de estos torneos el de baloncesto. Torneo en formato 'todos contra todos' entre los dos primeros clasificados de la liga regular de cada una de las cuatro zonas en las que organizativamente se divide la provincia y pertenecientes a los juegos deportivos provinciales organizados desde el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía.

El próximo sábado 30 de mayo será cuando se celebre este torneo en un lugar idílico, como es el Palacio de los Deportes Polideportivo San Pablo. El histórico pabellón sevillano, que ha visto a grandes jugadores en su cancha, es el escenario de este torneo que servirá para hacer que aquellos amantes del baloncesto puedan disfrutar de una jornada única con su pasión por bandera. Las categorías convocadas para participar en el torneo son: Benjamín masculino y femenino, Alevín masculino y femenino; e Infantil masculino y femenino.

Los equipos deberán estar formados por un mínimo de ocho deportistas y un máximo de quince. Excepcionalmente se estudiará, por parte del Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla, aquellos equipos que no lleguen al mínimo establecido. El torneo, en este caso, está formado por dos fases. La primera es competición por grupos, jugándose todos contra todos, a una sola vuelta, en cada uno de ellos. La clasificación se establece en base a los puntos obtenidos, correspondiendo dos puntos por partido ganado, un punto por partido empatado y cero puntos por partido perdido.

Para la segunda se establece un sistema eliminatoria con enfrentamiento entre los diferentes grupos, en función de la clasificación obtenida en la primera fase. El partido finalizará transcurrido el tiempo reglamentario, independientemente de que hubiese empate en el marcador. Es importante saber que todos recibirán un trofeo independientemente del rendimiento en el torneo.