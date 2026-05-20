El Ramón Sánchez-Pizjuán, el escenario final del Torneo de Fútbol-7 “Día de la Provincia”

El feudo sevillista será el escenario del Torneo Fútbol-7 "Día de la provincia", donde estarán participando muchos equipos de la provincia sevillana y que, sin lugar a duda, volverá a dejar grandes imágenes

Sevilla es una provincia única que vive el deporte a las mil maravilllas. Muchos son los espacios que lo permiten y los amantes de la actividad física no dudan en aprovechar las cualidades que esta tiene para poder vivir experiencias totalmente únicas. Los municipios de Sevilla se vuelcan en que esto sea posible y no dudan en promover un estilo de vida deportivo que también vaya mezclado con el conocimiento cultural que esta tierra tiene. La Diputación de Sevilla, en este sentido, es una institución que busca que esto sea posible, haciendo que hasta los más pequeños de la familia tengan la oportunidad de disfrutar del deporte.

Es importante el hacer partícipe a toda la provincia de los distintos eventos, con el ánimo de ir conformando también ese cierto arraigo a esta tierra tan especial para muchos de sus habitantes. Es por ello que, desde esta institución, se están volcando en organizar importantes jornadas deportivas. En esta ocasión, y abriendo de esta forma el calendario, encontramos el torneo de fútbol-7. Torneo de FÚTBOL 7 en formato 'todos contra todos' entre los cuatro primeros clasificados de la liga regular de cada una de las cuatro zonas en las que se divide organizativamente la provincia y pertenecientes a los juegos deportivos provinciales organizados desde el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía.

Esta jornada final tendrá lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, lugar idílico para este fin de fiesta. El 23 de mayo será cuando se celebre esta jornada que prometerá grandes emociones. Hasta cinco serán las categorías que compitan en la misma: Prebenjamín masculino (2018-2019), Benjamín masculino: los (2016-2017), Alevín masculino (2014-2015), Infantil masculino (2012-2013) y Femenino base (2012-2015). En este caso, participan los cuatro primeros clasificados en las categorías prebenjamín masculino, benjamín masculino, alevín masculino y femenino base, y los dos primeros clasificados en la categoría infantil masculino de los Juegos Deportivos Provinciales de Fútbol-7 de cada zona deportiva de la Provincia de Sevilla. En cada una de las categorías participaran 16 equipos, excepto en infantil masculino que participarán ocho equipos de la provincia pertenecientes a los Juegos Deportivos Provinciales deFútbol-7 de la Diputación de Sevilla. Siendo un total de 72 equipos.

El torneo, en este caso, se disputará en dos fases. En la primera se hará una fase de grupos, donde jugarán todos entre todos. Posteriormente, en la segunda, participaran los cuatro campeones de cada grupo, celebrándose semifinales y final. Excepto en infantil masculino que habrá final (primeros de cada grupo), 3º y 4º puesto (segundos de cada grupo), 5º y 6º puesto (terceros de cada grupo) y 7º y 8º puesto (cuartos de cada grupo).

La duración de los partidos será a un único período de quince minutos, y cinco minutos entre partido y partido. El aviso se dará por el sistema único (claxon). Todos los equipos deberán de estar la hora prevista dentro del terreno de juego y preparadas para comenzar. Existirá un juez cronometrador que al toque del claxon indicará el comienzo y el final del partido.