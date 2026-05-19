Espartinas será el escenario de una gran jornada inclusiva con el baloncesto como protagonista

La Diputación de Sevilla sigue demostrando su compromiso con la inclusión en el deporte sevillano y es por eso que vuelve a apostar por una de sus jornadas más especiales, como es la de baloncesto

Sevilla es una de esas tierras únicas para la práctica del deporte. Muchos son los factores que la provincia sea un lugar más que especial, todo provocado por un buen clima que hace que el ánimo de los amantes de la actividad física se activen casi al cuadrado. Los distintos municipios también son los protagonistas de estas jornadas, que permiten que se pueda ir conociendo los distintos rincones de la provincia sevillana con el deporte como 'excusa'. A pesar de que la llegada del verano se encuentra cada vez más cercana, muchos son los que siguen buscando ese hueco para el deporte.

En muchas ocasiones, se ha hablado de darle esa oportunidad a todas las personas, haciendo que el deporte sea un importante lugar de inclusión. La Diputación de Sevilla, en su compromiso con la actividad física, también muestra todo su esfuerzo en hacer jornadas que apuesten por la inclusión y es por ello que, en una ocasión más, se celebrará una jornada de Deporte Adaptado. Circuito deportivo provincial de carácter no competitivo destinado a personas deportistas con ocho años de edad o superior y afectados por algún tipo de discapacidad física, intelectual, visual, parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, compuesto de seis jornadas de deporte adaptado, desarrolladas en los municipios de la provincia de Sevilla.

La próxima semana, más exactamente el próximo 28 de mayo, se celebrará la tercera jornada de este circuito. En esta ocasión, será Espartinas la localidad protagonista de una jornada que se volcará con el baloncesto, un acto más que especial ya que estará volcado para personas con y sin discapacidad de forma inclusiva. La competición durará desde las cuatro y media de la tarde hasta las siete y media; conformando de esta forma una jornada única deportiva. Los partidos estarán compuestos de cuatro cuartos de seis minutos (el último a crono parado). Habrá un minuto de descanso entre el 1º y 2º cuarto y el 3º y 4º; existiendo también 8 minutos en el descanso. Habrá tiempos muertos, uno por periodo no acumulativo. Por último, también habrá un periodo extra de tres minutos.

El quinteto de juego deberá estar compuesto por cuatro jugadores más un jugador unificado, no pudiendo anotar este más del 75% de la puntuación total. Los equipos estarán compuestos por un máximo de diez componentes, con dos dos jugadores unificados -personas sin discapacidad- como máximo por equipo. Todos los jugadores de los equipos participantes deberán acudir con la misma equipación, compuesta por: camisetas iguales y numeradas, pantalones cortos iguales.

En esta ocasión, habrá tres niveles, inicial, intermedio y avanzado; existiendo categorías tanto masculinas como femeninas y mixtas. De esta forma, todo listo para que se pueda disfrutar de una gran jornada de convivencia de baloncesto, con los valores deportivos como principales protagonistas de estos encuentros. Grandes imágenes las que se viven semana a semana de esta jornada, siendo hace unos días la localidad de Gines la encargada de acoger esta fecha tan importante. Ahora toca esperar a que dé comienzo esta fecha.