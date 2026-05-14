Écija se prepara para vivir la emoción del Circuito Provincial de Ajedrez

Este próximo fin de semana se podrá vivir una nueva jornada del circuito provincial de Ajedrez, que brinda importantes enseñanzas y experiencias a muchos jóvenes de la provincia sevillana

Sevilla es una de esos lugares donde la práctica deportiva se eleva al cuadrado. Muchos son los espacios que ofrece la provincia y que sirven para que, día tras día, los amantes de la actividad física tengan la oportunidad de poder disfrutar de aquello que aman. La provincia, a través de los distintos municipios, ofrece experiencias únicas que hace que esas oportunidades surjan para todas las personas, organizando importantes jornadas que sirven también para conocer cada rincón de la tierra sevillana. En este caso, es la propia Diputación de Sevilla la institución encargada de que, semana tras semana, muchos sean los que puedan disfrutar de sus disciplinas favoritas.

Es importante también el poder crear ese hábito entre los más jóvenes, todo ello con la idea de que puedan ir favoreciendo un estilo de vida con el deporte como referencia. Una de las disciplinas que más favorece esto es el ajedrez, que pone en el foco a los más pequeños/as y al desarrollo de sus distintas habilidades. Circuito destinado a chicos y chicas de hasta dieciséis años de edad, censados en la provincia de Sevilla o capital y de participación supeditada de cada jugador/a en función del ELO FADA por categorías. En este circuito, hasta cinco serán las categorías que pueden competir en el mismo, pasando desde Prebenjamín -2018 y en adelante- hasta Cadete. Por lo tanto, oportunidad única para poder disfrutar de la emoción que esta disciplina trae consigo.

Ya va quedando menos para ver el final de un circuito muy especial en la provincia de Sevilla, aunque aún quedan dos citas para poder disfrutar durante este mes. En esta ocasión, será el próximo 16 de mayo cuando se celebre en Écija la tercera jornada de este circuito. El Pabellón municipal Alcalde Fernando Martínez Ramos será el encargado de acoger esta fecha donde los jóvenes podrán competir y disfrutar de todos los valores que el ajedrez tiene. Desde las diez de la mañana, se irán disputando las distintas rondas hasta cerca de la una de la tarde, cuando ya se de lugar a la entrega de medallas a los primeros clasificados de cada categoría y sexo.

De cada categoría, se disputarán cuatro torneos independientes en cada una de las sedes, con cinco rondas en partidas de doce minutos por jugador. La competición será individual (la puntuación obtenida por cada jugador en cada uno de los torneos celebrados en cada sede, se acumularán para confeccionar la clasificación final del circuito) y se confeccionará una clasificación por equipos en los diferentes torneos. Las clasificaciones finales por equipos estarán formadas por los seis primeros jugadores de cada municipio, incluyendo al menos uno del sexo contrario.

Esto conforma una nueva oportunidad para que todos los jugadores/as que lo deseen puedan disfrutar de un deporte importante en el desarrollo de los más pequeños gracias a ese aspecto mental que se ve potenciado en cada jugada. Los valores que este tiene también es más que importante señalar, siendo la deportividad eso que se lleva por bandera en cada partida que se disputa.