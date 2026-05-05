Deporte Provincial Sevilla 1x04: Día de la provincia

Cuarto programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360', en el que hablamos sobre el Día de la Provincia y los torneos deportivos preparados para el mes de mayo en dicho marco

En este nuevo episodio de 'Deporte Provincial Sevilla 360', el vídeopodcast de ESTADIO Deportivo y la Diputación de Sevilla, hablamos sobre el Día de la Provincia y las actividades que se realizan en el marco de dicha fecha. Este programa forma parte del programa de difusión del calendario deportivo provincial y ofrece un recorrido sonoro por los principales circuitos, competiciones y eventos deportivos impulsados por la Diputación Provincial de Sevilla. A lo largo de distintos episodios, se abordarán las modalidades deportivas como atletismo, ciclismo, ajedrez o natación, así como grandes citas como los Juegos Deportivos Provinciales o el Cross Internacional de Itálica. El programa combina información técnica, divulgación deportiva y puesta en valor del deporte como herramienta de cohesión social y salud. El programa puede escucharse como podcast en Spotify e ivoox.

En este cuarto programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360' tenemos como invitados a Alejandra O’Farrell y Roi Otero, ambos técnicos de Deportes de la Diputación de Sevilla.

Hay que tener en cuenta que la Diputación de Sevilla organiza una serie de actividades y eventos deportivos de carácter puntual que se celebran a lo largo del año, en el marco del Día de la Provincia, "con reconocido prestigio deportivo a nivel regional, nacional e internacional, en colaboración con los ayuntamientos de los municipios sede de la provincia, apoyando e impulsando así las iniciativas deportivas municipales, objetivo prioritario de la Diputación, al pleno servicio de los Ayuntamientos de la provincia".

Actividades deportivas de Diputación por el día de la provincia

Este 2026, la Diputación de Sevilla ha trasladado el Día oficial de la Provincia al 28 de mayo por coincidir el día 23, que es la fecha habitual de dicha celebración, con la semana del Rocío. Con motivo de este día, desde Diputación organizan distintos torneos deportivos fuera de los circuitos que se realizan a lo largo del año.

Torneo de Fútbol 7

En formato 'todos contra todos' entre los cuatro primeros clasificados de la liga regular de cada una de las cuatro zonas en las que se divide organizativamente la provincia y pertenecientes a los juegos deportivos provinciales organizados desde el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía.

Fecha de la próxima edición: 23 de mayo de 2026

Lugar de celebración: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

Torneo de voleibol

En formato 'todos contra todos' entre los dos primeros clasificados de la liga regular de cada una de las cuatro zonas en las que se divide organizativamente la provincia y pertenecientes a los juegos deportivos provinciales.

Fecha de la próxima edición: 16 de mayo de 2026

Lugar de celebración: Pabellón Deportivo Cubierto Juan Manuel Moreno Acevedo (Bormujos).

Torneo de baloncesto

En formato 'todos contra todos' entre los dos primeros clasificados de la liga regular de cada una de las cuatro zonas en las que organizativamente se divide la provincia y pertenecientes a los juegos deportivos provinciales organizados desde el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía.

Fecha de la próxima edición: 30 de mayo de 2026

Lugar de celebración: Palacio de los Deportes Polideportivo San Pablo (Sevilla).

Torneo de tenis y pádel

La competición consta de 6 torneos (uno por cada categoría convocada) y cada torneo está formado por dos fases: una primera fase de competición por grupos, jugándose todos contra todos a una sola vuelta en cada una de ellos; y una segunda fase compuesta por semifinales y final, donde participan los dos primeros clasificados de cada grupo.