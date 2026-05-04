Montellano se prepara para acoger una nueva jornada de Orientación

La localidad sevillana se prepara para una nueva jornada del Circuito Provincial de Orientación que, a pesar de que ya va viendo su fin, sigue dejando importantes recuerdos allá a donde va

Sevilla es una tierra única para la practica deportiva, con muchos alicientes que hacen que el deporte se pueda practicar casi en todas sus vertientes. Los municipios de la provincia ofrecen, a través de sus espacios únicos, estas experiencias deportivas que sirven para enriquecer aún más todo lo que estos lugares tienen. Ya sea en interiores o exteriores, aquellos amantes de la actividad física cuentan con la facilidad de poder elegir aquello que aman y seguir una vida encabezada por el deporte. Esto es más que importante entre los más jóvenes, ya que es importante transmitir desde el comienzo la importancia de realizar deporte. Si hay una institución comprometida en ello, esa es la Diputación de Sevilla. Varios son los circuitos que realizan cada semana con la idea de unir a la provincia de Sevilla con el deporte, contando con una gran aceptación entre el público que, semana tras semana, se dispone a practicar las diferentes disciplinas ofrecidas.

Uno de las más queridas es la de Orientación. Circuito con carácter promocional que permite dotar a sus participantes de la formación básica en las técnicas necesarias de identificación y significado de los símbolos en mapas, utilización de la brújula, comprensión de las distintas escalas, colores y visibilidad sobre el terreno y, en definitiva, todo aquello necesario para orientarse en el medio natural. Una disciplina que, sin lugar a duda, va más allá de lo deportivo y sirve casi como un manual de supervivencia.

Hasta tres son las jornadas que ya se han celebrado este año y pronto pondrá su punto y final. Sin embargo, aún se puede disfrutar de toda la emoción que estas jornadas tienen y, en esta ocasión, el lugar elegido es Montellano. El municipio sevillano, el próximo 9 de mayo, celebrará la penúltima jornada de este circuito que, sin lugar a duda, servirá para vivir grandes recuerdos y experiencias. El mapa de Montellano es uno de los emblemas en la provincia, por su edad y por haber acompañado en entrenamientos a tantos campeones locales a nivel nacional. La carrera transcurrirá en el “llano de la romería", teniendo fácil acceso a través de vehículos y autobuses.

Cabe recordar que se permiten hasta dos formatos de competición, siendo una de ellas la Abierta. Esta estará cronometrada, pero no será competitiva. Permite la participación en las diferentes categorías tanto en solitario como acompañados o en grupo. También está el formato de Promoción, dirigido a deportistas de hasta 20 años de edad federados y no federados, en competición individual, cuyos técnicos responsables o tutores consideren que cumplen con el nivel físico y técnico mínimo imprescindible, para completar el recorrido dentro del tiempo establecido para la prueba. Esta última sí estará cronometrada y se incluirá en el ranking del Circuito Provincial de Orientación 2026.

Una oportunidad única para poder aprender todo aquello vital e importante de cara a este tipo de actividades deportivas, siendo importante el poder también disfrutar de toda la emoción deportivas que este tipo de jornadas desprende. Ya falta menos para que, en Montellano, se dé el inicio a esta apasionante jornada.