La Rinconada pondrá el broche de oro al año de Natación de Invierno

Este fin de semana el municipio de La Rinconada acogerá una nueva jornada de Natación de Invierno, celebrándose la segunda final de este circuito, que servirá para poner punto y final a un gran año de esta disciplina y donde se repartirán varias distinciones

Sevilla se encuentra en uno de sus momentos cumbres. La llegada de la primavera trae consigo la seña de identidad de esta tierra, como es el buen tiempo, algo que elevan las ganas de realizar actividades físicas. Muchas son las opciones que se ofrecen dentro de la provincia, con una tierra que se vuelca en hacer que todas estas experiencias sean más que especiales. Varias son las localidades que se apuntan a este tipo de actos y ofrecen distintas opciones para que los amantes de la actividad física puedan disfrutar de todo lo que ofrece. Una de las instituciones que se vuelca en eso es la Diputación de Sevilla, que organiza importantes circuitos para que se pueda tener un estilo de vida con el deporte como protagonista.

Uno de los circuitos más importantes es el de Natación de Invierno. El mencionado Circuito Provincial tiene carácter promocional, participativo y formativo, si bien, los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose al reglamento federativo y realizándose la toma de marcas a los jóvenes de la provincia que entrenan durante esta época. El objetivo principal de la actividad no deja de ser el de formar en valores y proveer experiencias positivas de desarrollo personal a los nadadores. Una muestra más del compromiso de la Diputación.

En este caso, el próximo 26 de abril, se disputará la segunda final del circuito provincial. El municipio de La Rinconada será el encargado de acoger esta prueba que llenará de emoción la piscina cubierta de la localidad. A las 17:00 de la tarde dará comienzo toda la emoción de esta jornada, algo que se extenderá hasta cerca de las 19:00, cuando también se produzca la correspondiente entrega de trofeos. Para estas jornadas, se clasifican los ocho mejores tiempos por prueba y categoría, tanto en pruebas individuales como en relevos. Hasta seis son las categorías que compiten en este circuito, yendo desde prebenjamín hasta juvenil, por lo que existe un amplio rango de edad para que los jóvenes puedan disfrutar de la emoción de esta disciplina.

Hasta dieciocho serán los municipios que participarán en esta jornada, estando presentes Mairena del Alcor, Arahal, Aznalcázar, Dos Hermanas, El Viso del Alcor, Utrera, Mairena del Aljarafe, Brenes, La Rinconada, Sanlúcar la Mayor, Gerena, Lebrija, Pilas, Paradas, Umbrete, Lora del Río, Alcalá del Río y Puebla del Río. Una prueba más de la gran acogida que tiene este circuito en la provincia sevillana, por lo que muchos serán los que tengan la oportunidad de poder disfrutar de esta importante jornada.

De esta forma, se cierra el año del Circuito Provincia de Natación de Invierno. Muchas son las imágenes y recuerdos que han surgido durante estas fechas y que han tenido a los más jóvenes como protagonistas. Muchos son los que agradecen este acercamiento y, a pesar de que este circuito vea su fin, ahora toca uno que también tiene mucho que hablar en la provincia, como es el de Natación de Verano, que servirá para igualar o mejorar las sensaciones en unas piscinas fuera de los pabellones.