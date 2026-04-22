Marchena acogerá la última jornada de Atletismo

El municipio sevillano se prepara para acoger una nueva jornada del Circuito Provincial de Atletismo, lo que será una nueva oportunidad para los más jóvenes de adquirir los valores que el deporte desprende y que les servirá como una gran enseñanza

Sevilla ya se prepara para la llegada del buen tiempo, lo que trae consigo las ganas de realizar actividades físicas. Muchos son los amantes del deporte que suelen esperar estas fechas para poder mostrar esas cualidades y, para eso, la provincia es algo único. Muchos son los municipios que se vuelcan en aprovechar todo lo que tienen y son muchos los parajes que permiten la práctica deportiva. También hay otro objetivo, como es el de hacer que los más pequeños puedan ir adquiriendo unos valores en relación con el deporte. La Diputación de Sevilla, para eso, recoge el guante y es capaz de proporcionar interesantes jornadas que resaltan todo lo que se pretende transmitir.

Una de esas disciplinas más queridas por los más pequeños es la de atletismo. Este circuito consiste en una especialización en el deporte del atletismo mediante la práctica de pruebas de saltos, lanzamientos, carreras y marcha, con adaptaciones que poco a poco van forjando a los futuros atletas. Primer contacto de muchos chicos con una pista de atletismo. Esto último es lo más importante, ya que muestra el carácter didáctico que este circuito tiene, dejando importantes recuerdos en todos aquellos que se animen a participar y a disfrutar de una gran jornada. Ya son varias las fechas que se han celebrado a lo largo de la provincia sevillana, y se ha vuelto a comprobar de primera mano el éxito de este tipo de circuitos, que priorizan el aprendizaje de los jóvenes, que podrán adquirir unos valores que sirven no únicamente para su vida deportiva, si no que también para su respectivo desarrollo personal.

Este próximo fin de semana, el 25 de abril, se cerrará el año de este circuito provincial de Atletismo. Será la localidad de Marchena la encargada de acoger este evento, todo ello en la pista de atletismo Miguel Prieto Hernández. Hasta cinco son las categorías que pueden competir en la misma, pasando de las personas nacidas en el año 2009 hasta el año 2018, siendo este un amplio margen de edad para aunar en el objetivo buscado. Estas se dividirán en hasta cinco categorías y es obligatorio que los participantes se encuentren empadronados en alguno de los municipios de la provincia de Sevilla o estén integrados en una entidad con domicilio social en la provincia. Por el resto, no existe restricción alguna para la participación.

Esta jornada, como se ha expresado anteriormente, tiene el carácter singular que es considerada como final, por lo que se escapa de las anteriores fechas. En este caso, la participación en la quinta jornada estará limitada a los atletas clasificados (salvo categoría Sub18, que no acceden a la misma) y a los participantes del relevo mixto. A partir de las diez de la mañana, se podrá disfrutar de toda la emoción que este circuito tiene, todo ello en una jornada que durará hasta cerca de la una de la tarde, y que servirá para poner el colofón final a un gran año con el atletismo como principal acompañante.

Al objeto de reconocer la participación de municipios en este Circuito, se hará entrega de trofeos a los tres municipios con mayor participación en la suma de las jornadas previas, en función de la población. En los municipios de más de veinte mil habitantes, el primer lugar será para Dos Hermanas, la segunda para Tomares y la tercera para La Rinconada. Posteriormente, en aquellos entre diez mil y veinte mil, el primer lugar será para Castilleja de la Cuesta, el segundo para Brenes y tercero para el Arahal. Por último, para los de menos de diez mil habitantes, el primero será El Coronil, el segundo Montellanoo y tercero Villamanrique de la Condesa.