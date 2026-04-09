San José de La Rinconada ya se prepara para acoger las finales del Circuito Provincial de Natación de Invierno

El municipio sevillano acogerá este próximo fin de semana la primera de las finales del Circuito Provincial de Natación de Invierno, una jornada que prometerá grandes emociones

La primavera ya se encuentra en plena efervescencia en la ciudad de Sevilla, lo que aumenta el gozo y disfrute de las actividades físicas en la provincia. Muchos son los amantes de las distintas disciplinas, que aprovechan las oportunidades que surgen para poder aprovecharse de todos los beneficios que el deporte tiene. En la provincia sevillana, muchas son las localidades que aprovechan al máximo sus cualidades para poder vivir al máximo todo lo que implica el deporte y los valores que atraen. A todo esto también está la ambición de muchas familias en querer que los más pequeños puedan adquirir todas esas enseñanzas claves, por lo que la Diputación de Sevilla recoge ese guante y organiza importantes jornadas que refuerzan los valores competitivos y lúdicos que el deporte tiene.

Uno de los circuitos que más apuesta por ello es el de Natación de Invierno. El mencionado Circuito Provincial tiene carácter promocional, participativo y formativo, si bien, los participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose al reglamento federativo y realizándose la toma de marcas a los jóvenes de la provincia que entrenan durante esta época. El objetivo principal de la actividad no deja de ser el de formar en valores y proveer experiencias positivas de desarrollo personal a los y las nadadores. Durante estas jornadas, varios son los momentos que nos ha dejado este circuito, llegando ahora a su epicentro final.

Tras varias jornadas, este próximo fin de semana comenzarán a disputarse las finales del Circuito Provincial de Natación de Invierno. A las 17:00, en la Piscina Cubierta Municipal de San José de la Rinconada, se comenzará a vivir toda la emoción de un circuito que llega a su fin. Para estas jornadas, se clasifican los ocho mejores tiempos por prueba y categoría, tanto en pruebas individuales como en relevos. Hasta seis son las categorías que compiten en este circuito, yendo desde prebenjamín hasta juvenil, por lo que existe un amplio rango de edad para que los jóvenes puedan disfrutar de la emoción de esta disciplina.

La segunda jornada final tendrá lugar también en esta misma localidad, aunque en este caso se celebrará el próximo día 26 de abril en este mismo horario de tarde. Muchos son los amantes de esta disciplina que esperarán estos días para poder vivir un gran día deportivo, que servirá para poder aprender de todo lo que la Natación tiene sumándole el aliciente competitivo que despierta ese hambre entre los participantes.