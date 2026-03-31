Las finales de equipo y de individual del Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica se celebrarán en Arahal

Gran fin de semana el que se vivirá en la localidad de Arahal, donde se va a celebrar una de las fechas más esperadas para todos los amantes del Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica, como son las finales tanto de la modalidad individual como de equipos

La provincia sevillana es una de esas tierras queridas para la práctica deportiva, gracias a todos los espacios que se encuentran en ella. Muchos son los lugares únicos que hacen que Sevilla se convierta en ese lugar favorito para que los amantes de las disciplinas puedan practicar aquello que aman, por lo que varios son los que esperan que estas oportunidades surjan. La Diputación de Sevilla coge el guante de ello y es la encargada de organizar importantes jornadas deportivas que promueven el ocio familiar y deportivo. Además, se hace especial hincapié en los más pequeños, que realizan todo tipo de actividades deportivas desde muy corta edad.

Uno de los circuitos que más gusta es el de Gimnasia Rítmica, que en muchas ocasiones corresponde a la primera experiencia de muchos jóvenes deportistas. Modalidad deportiva en formato de competición que promueve un paso más entre las escuelas deportivas municipales que habitualmente desarrollan su actividad a través de sistemas de exhibiciones y concentraciones. Cabe recordar que este circuito cuenta tanto con modalidad de individual, de equipo como de conjuntos, por lo que es una gran oportunidad para poder aprender todos esos valores que la competición deportiva aporta y que corresponderán una gran enseñanza para el futuro.

El fin de semana del 11-12 de abril, se celebrarán las finales tanto de individual como de equipos, todo ello tras unas apasionantes jornadas clasificatorias, que han dejado grandes anécdotas y aprendizajes para todos los participantes. En horario de mañana, desde las diez de forma más exacta, se celebrará en el municipio de Arahal la final individual de este circuito, todo ello en el Pabellón Cubierto Municipal. Hasta seis serán las categorías que compitan en esta final, por lo que se mantendrá toda la emoción deportiva hasta cerca de las dos de la tarde. Es importante saber que, en la gala de premiación, se entregarán medallas para las tres primeras gimnastas de cada categoría y diplomas para la 4ª y 5ª.

Para la final de equipos, no habrá que desplazarse de municipio, ya que también se celebrará en el mismo pabellón de la localidad de Arahal, aunque con un horario distinto. A partir de las cuatro de la tarde, se podrá disfrutar de la emoción que esta modalidad brinda, por lo que es una gran oportunidad para todas esas enseñanzas anteriormente nombradas. En este caso, también serán seis las categorías que compitan, y se entregarán medallas y un trofeo (por equipo) para los tres primeros equipos de cada categoría y diplomas para el 4º y 5º.