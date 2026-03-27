La Campana se prepara para abrir el Circuito Provincial de Marchas Cicloturistas BTT

La localidad de La Campana se prepara para acoger una nueva cita de las Marchas Cicloturistas BTT, siendo estas una oportunidad para conocer las tierras de la provincia sevillana

La provincia sevillana, en sus diferentes municipios, cuenta con parajes únicos que permiten la práctica deportiva al más alto nivel. Muchos son los espacios disponibles para ello, haciendo que muchas sean las personas que se beneficien de ello para poder practicar la disciplina que amen. Cuando se habla de esos espacios, hay que resaltar los importantes escenarios naturales con los que cuenta la provincia de Sevilla y que abren la puerta a muchos deportes que permiten contagiarse de la emoción que el deporte brinda. En la Diputación de Sevilla hay un compromiso claro, y es el de organizar importantes jornadas que permitan a las familias tener un estilo de vida de la mano de la actividad física.

Para ello, una de las mejores disciplinas es la de Marchas Cicloturistas BTT. Este Circuito provincial está basado en el fomento del ocio activo familiar cuya filosofía es dar a conocer los atractivos paisajísticos, culturales y gastronómicos de cada localidad sede, a través del ciclismo. En los últimos años, se ha visto un crecimiento exponencial de la participación en la misma, todo ello provocado por ese carácter didáctico que brinda a las familias, con enseñanzas claves a la hora de afrontar una competición.

Hasta nueve serán las jornadas de marchas cicloturistas que se desarrollarán en la provincia de Sevilla, aprovechando esos caminos y senderos que se encuentran en los distintos municipios. La primera de estas jornadas será en la localidad de La Campana, siendo esta el próximo día 19 de abril. La participación en este circuito no quedará restringida a ningún tipo de razón y podrán participar las personas nacidas a partir del año 2011 o anteriores. También es importante saber que no existirá clasificación oficial en ninguna de las jornadas, debido al carácter no competitivo de la misma. Se premiará con un maillot conmemorativo específico de las Marchas cicloturistas a todas aquellas personas participantes que, en una misma edición de este Circuito, acrediten su participación en hasta seis jornadas. Este se entregará en el momento de la recogida del dorsal de la siguiente prueba en la que participe la persona interesada y una vez cumplido ese ciclo.

Las bicicletas utilizadas por los participantes del Circuito deberá de ser de tipo montaña (BTT o Mountain Bike), quedando expresamente prohibido el uso de bicicletas urbanas, de paseo o de cualquier otro tipo no apto para recorridos todoterreno. Es obligatorio el uso del casco protector homologado durante toda la participación en la jornada.

Las inscripciones se formalizarán a través del apartado web de las Marchas Cicloturistas BTT de la Diputación de Sevilla. Para esta ocasión, este proceso estará habilitado hasta las 15:00 del día 16 de abril o hasta que se agoten el máximo de inscripciones establecido. También se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba, en el mismo lugar de celebración, hasta completar el cupo máximo.