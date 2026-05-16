El Castillo de las Guardas se prepara para acoger una nueva jornada de Marchas Cicloturistas

El municipio sevillano acogerá una nueva jornada de Marchas Cicloturistas, un evento que divierte tanto a mayores como a pequeños y que constituye una pieza fundamental en el desarrollo deportivo familiar

La provincia sevillana es uno de esos lugares especiales para la práctica deportiva. El clima y el buen tiempo acompañan a poder realizar actividad física y los amantes de la misma no dudan en aprovechar las distintas oportunidad que esta brinda. A todo eso hay que sumar la predisposición de muchos de los municipios para ofrecer importantes experiencias que sirvan para reforzar el conocimiento de sus rincones y de las costumbres existentes. Esto también muestra una cosa, y eso es la gran disponibilidad de espacios con los que cuenta la provincia sevillana y que potencian ese ánimo deportivo.

A esta labor también ayuda la Diputación de Sevilla, encargada de organizar circuitos que sirven para que los fines de semana, los amantes del deporte puedan tener una importante carta de opciones para poder disfrutar de distintas disciplinas. Uno de los circuitos que más gusta es el de Senderismo. Son hasta diez las jornadas que conforman este circuito y está basado en el fomento del ocio activo familiar cuyo objetivo es dinamizar a la vez que poner en valor los senderos de los diversos términos municipales de la provincia de Sevilla. Oportunidad única para poder disfrutar de todo el paraje natural que ofrecen los distintos municipios, sumándose a todo eso el buen tiempo que se prevé para estas fechas, lo que elevan las ganas de poder disfrutar de todo lo que tiene que ver con la actividad física.

Queda esperar algo más, pero el próximo 24 de mayo se podrá disfrutar de una nueva experiencia de esta disciplina, en este caso en el Castillo de las Guardas. Esta ruta dará comienzo sobre las diez de la mañana, todo ello una vez recepcionado a todos los participantes. El sendero PR-A 396 Minas del Castillo se sitúa en el municipio de El Castillo de las Guardas, en plena comarca de la Sierra Norte de Sevilla, un entorno de gran riqueza paisajística que actúa como pasillo natural entre Sevilla, Huelva y la provincia de Badajoz. La zona destaca por la diversidad de su flora y fauna, así como por su importante legado histórico vinculado a la actividad minera, presente desde épocas tartésicas y desarrollada posteriormente por fenicios y romanos.

Sin lugar a duda, muchos son los alicientes que tiene esta ruta. Varios son los lugares que se podrán vislumbrar en la misma, estando presente El Torreón, restos del castillo bajo medieval, la Iglesia Parroquial San Juan Bautista, la Plaza de toros, la Fuente del abrevadero y las Minas del Castillo – Antigua estación ferrocarril “Mina admirable”. La flora está dominada por encinas y alcornoques, acompañados de un denso matorral compuesto por especies como jaras, romero, tomillo, lentisco y aulagas. El recorrido alberga especies propias de estos ecosistemas. Destaca la presencia de aves, especialmente rapaces como elbuitre leonado, además de otras aves comunes y acuáticas en las zonas cercanas al agua. Hasta el día 21 de mayo a las 14:00, todos aquellos que lo deseen podrán apuntarse a una jornada muy especial para los amantes del senderismo.