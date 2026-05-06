Arahal será la protagonista de una nueva jornada del Circuito Provincial de Triatlón

El municipio sevillano se prepara para acoger una nueva jornada del Circuito Provincial de Triatlón, una disciplina exigente a nivel físico y que destaca por su versatilidad, haciendo que los amantes del deporte disfruten de una gran experiencia

Sevilla se prepara para seguir acogiendo importantes pruebas deportivas que transmiten todos los valores que este tiene. Resaltar las distintas ventajas que esta tierra tiene resulta casi repetitivo, pero las características que esta tiene hace que muchas sean las disciplinas deportivas que se puedan practicar en las mismas. El buen tiempo existente también anima a todos los amantes de la actividad física a poder disfrutar de todo ello, haciendo que se pueda constituir un estilo de vida saludable promovida por los distintos municipios de Sevilla. Ya sea en interior o exterior, muchos son los circuitos que se desarrollan y que corresponden importantes enseñanzas. ´

Uno de estos circuitos es el de Duatlón y Triatlón. Circuito compuesto por cuatro pruebas de diferentes especialidades del triatlón, que se desarrollan en entornos naturales de diferentes localidades de la provincia. Está abierto a cualquier persona a partir de los seis años de edad. Las distancias y complejidad de los circuitos son aptos para cualquier persona que quiera probar esta divertida modalidad deportiva. Estas disciplinas, a pesar del importante esfuerzo físico que exigen, si se caracterizan por algo es por la variedad en las mismas, algo que no deja lugar a la monotonía en ningún caso.

Este próximo fin de semana, más exactamente el 10 de mayo, se celebrará el Triatlón cross contrarreloj supersprint. A partir de las nueve de la mañana, el municipio de Arahal podrá disfrutar de toda la emoción que este deporte trae consigo. Hasta once las categorías que estarán en esta jornada, habiendo participantes que parten desde nacidos en 2020 hasta aquellos anteriores a 1976. Un importante margen de edad que permite que esta prueba sea más que especial, recordando que aquellos menores de edad tendrán que competir con la respectiva autorización paterna/materna.

Para la distancia absoluta habrá siete categorías: Cadete (2011 y 2012), Junior (2007-2010), Sub 23 (2003-2006); Senior (1987-2002), Master 1 (1977, 1986) y Master 2 (1977 y anteriores) con distinción de sexo (masculino y femenino), y modalidad (individual o por equipos). En equipos, habrá una sola categoría absoluta existiendo la modalidad mixta. Habrá prueba de promoción para las categorías inferiores Prebenjamín (2019 y 2020), Benjamín (2017 y2018), Alevín (2015 y 2016) e Infantil (2013 y 2014) no habiendo clasificación y siendo meramente participativa.

Algo importante a tener en cuenta es que a todos los participantes se les obsequiará con una prenda conmemorativa del evento y con una bolsa que incluirá productos de la tierra. Se entregarán trofeos de la general al vencedor absoluto masculino y femenino de la prueba. También se entregarán trofeos de cada categoría a los tres primeros masculinos y femeninos. Por último, se entregarán medallas por categorías a los tres primeros locales tanto masculinos como femeninos (Cadete, Junior, Sub 23, Senior y Masters 1 y 2) y al primer equipo (Masculino/Femenino/Mixto - sin hacer distinción de categorías).

Una gran oportunidad para que los más jóvenes puedan conocer una disciplina que combina varios deportes a la vez y que, gracias a su versatilidad, no deja lugar al aburrimiento.