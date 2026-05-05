Vuelve la emoción de las Marchas Cicloturista con Bollullos de la Mitación como protagonista

La provincia sevillana se prepara para vivir de nuevo una apasionante jornada de Marchas Cicloturista, una disciplina más que especial debido a su versatilidad y a las grandes experiencias que ofrece la misma

Sevilla es una de las tierras únicas para la práctica deportiva. Son muchos los motivos que invitan a pensar en ello. Importantes espacios deportivos, buen tiempo y clima... estos son solo algunos de los argumentos que indican que el deporte y la provincia sevillana deben ir de la mano en todo lo que sea posible. En ello se centran los diferentes municipios sevillanos, que no dudan en ser partícipes en unas jornadas donde el deporte transmite todo lo que tiene y ofrece increíbles experiencias a todos los interesados en hacerlo. Lo importante también es el darle su espacio a los más pequeños para que, poco a poco, adquieran todo lo que el deporte les ofrece.

Una de las instituciones que se vuelca en ello es la Diputación de Sevilla, que es la encargada de organizar importantes circuitos que sirven para brindar importantes enseñanzas tanto a mayores como a pequeños. Una de las disciplinas más queridas es la de las Marchas Cicloturistas. Circuito provincial está basado en el fomento del ocio activo familiar y cuya filosofía es dar a conocer los atractivos paisajísticos, culturales y gastronómicos de cada localidad sede, a través del ciclismo. Dentro de ese plan de enseñanzas, sin lugar a duda este circuito encarna todo eso de lo que se pretende enseñar a los amantes de la actividad física.

Como se suele decir, la emoción de este circuito no ha hecho más que empezar. Este próximo 10 de mayo, se celebrará la segunda jornada de este circuito en Bollullos de la Mitación. La localidad sevillana se convertirá, en esta ocasión, en la sede de una disciplina que suele contar con una importante aceptación entre el público deportivo. La participación en el Circuito no estará restringida por razón de nacimiento, sexo, nacionalidad, discapacidad, condición social o cualquier otra circunstancia personal o social. Es importante tener en cuenta que podrán participar aquellas personas nacidas desde el año 2011 en adelante, algo a tener en cuenta de cara a los muchos jóvenes que podrán ser partícipes de la misma.

Las inscripciones se podrán realizar a través del apartado disponible en la web de la Diputación de Sevilla, todo ello hasta el jueves 7 de mayo a las 15:00 o hasta completar el número máximo de inscripciones establecido. Es importante recordar que se podrá realizar el mismo día de celebración de la prueba, hasta completar el aforo máximo permitido por la organización. Un detalle importante es que, al tener carácter gratuito, se apela a la responsabilidad a la hora de solicitar las distintas inscripciones, debiendo comunicar a la organización cualquier variación o baja sobrevenida. En la primera ocasión, será advertido de su incomparecencia pero, si se repitiese, esta persona no podría participar en ninguna jornada más de este circuito en lo que queda de año.

El plazo para comunicar la respectiva baja también finalizará el jueves 7 de mayo a las 15:00; atendiéndose aquellas dichas posteriormente en caso de urgencia justificada o necesidad. Todo se hace con el objetivo para que una jornada más se pueda disfrutar de toda la emoción que desprende este circuito.