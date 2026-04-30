La Diputación de Sevilla sigue mostrando su compromiso con el deporte

Esta institución vuelve a mostrar su apoyo en al deporte provincial con distintas ayudas económicas encargadas a favorecer la práctica deportiva en los distintos rincones de la provincia de Sevilla

La Diputación de Sevilla sigue mostrando que es una institución volcada en el deporte. Sin lugar a duda, esta tierra es un lugar que, con sus muchas vertientes, aportan factores únicos que hacen más que especial los distintos rincones que se encuentran. Además es la encargada de aportar distintos circuitos que hacen que se puedan promover estilos de vida que puedan favorecer el deporte, centrándose en el caso de los más pequeños, que pueden ir descubriendo grandes hábitos saludables que hacen que la actividad física sea lo primordial. Todo eso mientras se conocen los sitios que se encuentran en la provincia sevillana.

Esta institución, por lo tanto, continúa trabajando para favorecer el deporte para los deportistas que luchan cada día por ser referentes y llevar a lo más alto el nombre de la provincia sevillana. Es por ello que hace pocos días se anunció que la Diputación renueva su colaboración económica con el deporte olímpico, paralímpico e igualitario en la provincia y el sostenimiento de técnicos dinamizadores deportivos municipales.

El Área de Cultura y Ciudadanía destina 300.000 euros, el cincuenta por ciento más que en la pasada edición, para apoyar económicamente el desarrollo individual y el rendimiento deportivo de personas deportistas de modalidades deportivas no profesionales olímpicas/paralímpicas nacidas o empadronadas en municipios de Sevilla. Todo esto para aquellos que hayan destacado en el ámbito competitivo durante la temporada 2024-2025 o el año natural 2025.

Otros 70.000 euros, el cuarenta por ciento más que en la anterior temporada, está dirigido al apoyo económico para instituciones sin ánimo de lucro, destinadas a fomentar la promoción de la igualdad de género en el deporte sevillano. Las acciones estarán destinadas a promover la participación de las mujeres y hombres en la modalidad deportiva correspondiente con marcado carácter de género. El objetivo es claro, y es romper de esa manera la brecha de género.

Por último, por un importe de 527.000 euros, la Diputación colabora en el fomento de las actividades físicas entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres y las escuelas deportivas, que desarrollan los Ayuntamientos menores de veinte mil habitantes y entidades locales autónomas de la provincia de Sevilla, concretamente para el sostenimiento de técnicos deportivos o dinamizadores deportivos.

Además, en el ámbito cultural, la Diputación aporta 481.000 euros, una cuantía que en los últimos dos años se ha multiplicado por más de cuatro, para colaborar en la financiación de las inversiones que realicen los ayuntamientos menores de veinte mil habitantes y entidades locales autónomas para la adquisición y mejora de los equipamientos e instalaciones de sus archivos municipales.

Una muestra más de la importancia que esta institución brinda al deporte y la gran relación que tiene con él. Poco a poco, son más los deportistas que llevan el nombre de la provincia de Sevilla a lo más alto de las distintas competiciones y que hacen que llenan de orgullo a los habitantes de la misma. Y, de esa forma, se vuelve a brindar ayuda a todas esas entidades que así lo promueven.