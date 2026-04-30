La fuerte apuesta de la Diputación de Sevilla por los Juegos Provinciales

La institución ha anunciado, dentro de su paquete de ayudas, aquellas que irán destinadas a los Juegos Deportivos Provinciales, algo primordial para la provincia de Sevilla

La Diputación de Sevilla muestra su compromiso con el deporte, todo ello en una tierra que sigue siendo una de las referentes en la actividad física. Son muchos los rincones que se encuentran y que hacen más que especial a esta tierra, con todo lo que eso implica. Y eso favorece que muchas sean las disciplinas que se puedan practicar en la mismas, favoreciendo para que los amantes del deporte tengan distintas opciones para poder disfrutar de un estilo de vida saludable. También es importante brindar esa oportunidad a los más pequeños, que puedan ir adquiriendo hábito importantes de cara a sus respectivos futuros.

Hace pocos días, la Diputación de Sevilla anunció la renovación de su compromiso con el deporte olímpico, paralímpico e igualitario de la provincia sevillana. De esta forma, prepara el lanzamiento de tres convocatorias de subvenciones que posibilitarán la renovación de la colaboración institucional con el deporte sevillano y que, con el visto bueno del Equipo del Gobierno provincial, tienen ya en marcha sus Bases Reguladoras específicas.

Dentro de estos programas deportivos, se encuentran las subvenciones para los Juegos Deportivos Provinciales. La importancia de los circuitos provinciales es más que notable, todo esto ya que corresponde la primera oportunidad para que muchos jóvenes puedan disfrutar de todo lo que requiere la actividad física. De esta forma, se muestra la ayuda que esta institución brinda al deporte base y que es una de las fases claves en la formación de un estilo de vida deportiva.

Con este programa, se pretenden varios objetivos, siendo los principales el favorecer el deporte entre los más jóvenes. Este programa lo que busca es promover la gestión y desarrollo de las ligas regulares mediante jornadas o pruebas competitivas, dirigidas a los deportistas de los municipios de la provincia encuadrados en las distintas categorías de edad y sexo. Estas disciplinas son el baloncesto, balonmano, fútbol-7, voleyball, tenis y el pádel. Hasta cuatro serán las zonas en las que se dividirá en la provincia sevillana con el objetivo de favorecer la organización de cada uno de los municipios este tipo de juegos.

Seis son las categorías de edad que estarán presentes en las mismas: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Una gran oportunidad para los jóvenes, con una amplia participación dentro de ese margen de edad. La cuantía total de las ayudas será de 275.000 euros, abonándose el 75% al aprobarse la resolución de la concesión y el 25% restante tras la justificación de la subvención.

Podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos, y las Mancomunidades de Municipios de la provincia de Sevilla que cumplan los requisitos previstos en las bases reguladoras y que presenten un proyecto de actividad con la acreditación de adhesión de participación de, al menos, el 25% de los municipiosde la zona o ámbito geográfico correspondiente. Las actividades se realizarán bajo la coordinación del Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla. Serán las entidades beneficiarias quienes asuman las labores de gestión deportiva.

De esta forma, se reafirma una vez más el compromiso que esta entidad muestra en la organización de actividades deportivas.