Cazalla de la Sierra será la protagonista de la segunda jornada de Ajedrez

La localidad sevillana se prepara para acoger la segunda jornada del Circuito Provincial de Ajedrez, siendo esta una gran oportunidad para los más pequeños de poder adquirir todos esos valores que este deporte tiene

La provincia sevillana es una de las principales referencias en España cuando se habla de deporte, ya que son muchas las opciones que ofrece para que se pueda disfrutar de las distintas disciplinas que más gustan a los amantes de la actividad física. Esto también va relacionado a la cantidad de espacios existentes para poder hacer deporte, habiendo espacios tanto dentro como fuera de los pabellones. Una de las cuestiones más importantes es el poder brindar a los más pequeños oportunidades para que puedan disfrutar de los deportes que más aman, algo que aprovecha la Diputación de Sevilla para organizar importantes jornadas que activen el espíritu deportivo.

Para los más jóvenes, uno de los circuitos más atractivos es el de Ajedrez. Circuito destinado a chicos y chicas de hasta 16 años de edad, censados en la provincia de Sevilla o capital y de participación supeditada de cada jugador en función del ELO FADA por categorías. En este circuito, hasta cinco serán las categorías que pueden competir en el mismo, pasando desde Prebenjamín -2018 y en adelante- hasta Cadete. Por lo tanto, oportunidad única para poder disfrutar de la emoción que esta disciplina trae consigo.

Será el próximo sábado 18 de enero el día elegido para que se celebre la segunda jornada del circuito, en este caso en la localidad de Cazalla de la Sierra. A partir de las diez de la mañana, dará comienzo esta jornada que brindará grandes emociones hasta cerca de la 13:10, cuando ya de comienzo la entrega de medallas a los primeros clasificados de cada sexo y torneo. De cada categoría, se disputarán cuatro torneos independientes en cada una de las sedes, con cinco rondas en partidas de doce minutos por jugador. La competición será individual (la puntuación obtenida por cada jugador en cada uno de los torneos celebrados en cada sede, se acumularán para confeccionar la clasificación final del circuito) y se confeccionará una clasificación por equipos en los diferentes torneos. Las clasificaciones finales por equipos estarán formadas por los seis primeros jugadores de cada municipio, incluyendo al menos uno del sexo contrario.

Con todo esto, gran oportunidad para que los más jóvenes puedan disfrutar de una jornada especial, todo ello en un circuito que busca potenciar esas enseñanzas claves que realcen los valores deportivos. Muchas son las disciplinas a practicar gracias a los circuitos organizados por esta institución, que se centra en que los pequeños puedan aprender de un estilo de vida relacionado con el deporte.