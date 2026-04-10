Deporte Provincial Sevilla 1x03: Orientación y senderismo

Tercer programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360', en el que hablamos sobre los circuitos de orientación y senderismo de la Diputación de Sevilla

En este nuevo episodio de 'Deporte Provincial Sevilla 360', el vídeopodcast de ESTADIO Deportivo y la Diputación de Sevilla, hablamos sobre orientación y senderismo. Este programa forma parte del programa de difusión del calendario deportivo provincial y ofrece un recorrido sonoro por los principales circuitos, competiciones y eventos deportivos impulsados por la Diputación Provincial de Sevilla. A lo largo de distintos episodios, se abordarán las modalidades deportivas como atletismo, ciclismo, ajedrez o natación, así como grandes citas como los Juegos Deportivos Provinciales o el Cross Internacional de Itálica. El programa combina información técnica, divulgación deportiva y puesta en valor del deporte como herramienta de cohesión social y salud. El programa puede escucharse como podcast en Spotify e ivoox.

En este tercer programa de 'Deporte Provincial Sevilla 360' tenemos como invitados a María José Molina, técnica auxiliar de Deportes de la Diputación de Sevilla; Manuel Marmol, delegado provincial de la Federación Andaluza de Deporte de Orientación (FADO); y Manuel Yanes, delegado provincial de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM).

Conocemos los calendarios de ambos circuitos, así como sus distintas modalidades y objetivos. Se trata de dos deportes que son participativos y compatibles con el respeto al medio ambiente. En el caso del circuito de senderismo, su carácter es lúdico, mientras que el circuito de orientación, aunque tiene categorías que no puntúan para la competición, sí que tiene un fin competitivo.

Al igual que en otros circuitos deportivos de la Diputación de Sevilla, la propia diputación ofrece autobuses gratuitos que transportan a los participantes, ofreciéndoles, como es el caso del circuito de senderismo, que cuenta ya con ocho ediciones, una oportunidad única para conocer la provincia sevillana.