Tomares será la encargada de poner el broche de oro al Circuito Provincial de Orientación

Este próximo fin de semana se podrá vivir la última jornada del Circuito Provincial de Orientación, un circuito que ha dejado importantes recuerdos en todos los participantes y que tendrá su punto y final en Tomares

Sevilla es un lugar único para la práctica deportiva, con muchos rincones que lo muestran semana tras semana. Ya sea tanto en espacios interiores como en exteriores, las oportunidades de hacer todo tipo de deportes surgen en muchos sitios y esto hace que, sin lugar a duda, los amantes de la actividad física puedan aprovecharse de ello. También es importante hacer disciplinas que puedan dar espacio a gran parte del núcleo familiar, creando de esta forma experiencias irrepetibles que tengan al deporte como factor común. Esto es importante para la formación de un estilo de vida saludable que también permita a los municipios sevillanos brindar la oportunidad de conocer sus rincones únicos.

La Diputación de Sevilla, en este sentido, se vuelca para poder brindar importantes jornadas que permiten a todas las personas el poder disfrutar del deporte de la mejor manera. Una de las disciplinas más queridas por el público es la de Orientación. Circuito con carácter promocional que permite dotar a sus participantes de la formación básica en las técnicas necesarias de identificación y significado de los símbolos en mapas, utilización de la brújula, comprensión de las distintas escalas, colores y visibilidad sobre el terreno y, en definitiva, todo aquello necesario para orientarse en el medio natural. Esta, por lo tanto, tiene una gran importancia debido al carácter didáctico de cara al conocimiento básico de cómo evitar problemas en caso de estar en un medio natural.

En este caso, como todo buen libro, acaba teniendo un final feliz. Y, este próximo fin de semana, se celebrará el mismo. La localidad de Tomares será la encargada de acoger esta jornada de clausura, poniendo punto y final a un circuito que ha dejado grandes recuerdos durante todo este año. El próximo 23 de mayo se disputará esta jornada que, como objetivo tiene promocionar el deporte de Orientación entre todas las personas, con o sin experiencia, sevillanos o foráneos, que conozcan o quieran descubrir el deporte de Orientación, en la modalidad de Media distancia, que se desarrollará en interesantísimo Parque Olivar del Zaudín.

Es importante recordar un aspecto, y es que la prueba, aunque es la última del circuito, cuenta para la elaboración del ranking para aquellos corredores que aún no hayan completado las tres pruebas reglamentarias, por lo que en esta prueba se puede cambiar el orden del ranking actual. Cabe recordar que se permiten hasta dos formatos de competición, siendo una de ellas la Abierta. Esta estará cronometrada, pero no será competitiva. Permite la participación en las diferentes categorías tanto en solitario como acompañados o en grupo. También está el formato de Promoción, dirigido a deportistas de hasta 20 años de edad federados y no federados, en competición individual, cuyos técnicos responsables o tutores consideren que cumplen con el nivel físico y técnico mínimo imprescindible, para completar el recorrido dentro del tiempo establecido para la prueba. Esta última sí estará cronometrada y se incluirá en el ranking del Circuito Provincial de Orientación 2026. Con todo esto, se pondrá el cierre a un gran año de este circuito importante en la provincia sevillana-