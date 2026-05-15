Gines acogerá una nueva jornada de Deporte Adaptado con el foco en las pruebas motrices

En estos días se celebrará una jornada más que especial para el deporte de la provincia de Sevilla, con Gines como protagonista y que brindará grandes enseñanzas de todo lo que implica el deporte

La provincia sevillana sigue demostrando su compromiso ineludible con el deporte, siendo muchas las muestras de ello. El buen clima y tiempo hace que esta tierra se convierta en un lujo para todos los amantes que aprovechan, tanto dentro como fuera de los pabellones, los espacios disponibles para poder practicar aquello que aman. Esto es algo importante tanto para las personas como para los municipios que muestran todo el esfuerzo para organizar grandes jornadas donde los valores deportivos sean los que prevalezcan como enseñanza. Esto es, sin lugar a duda, lo importante que el deporte tiene y que hace que muchas sean las familias que puedan crear hábitos deportivos por ello.

La Diputación de Sevilla, en este caso, es una de las instituciones que velan por que el deporte tenga un lugar destacado en la provincia. También le da importancia a que todos puedan disfrutar de la actividad física, centrando sus esfuerzos en que las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan tener la oportunidad de poder aprender de esos valores deportivos. Es por ello que organiza el circuito de Deporte Adaptado. Circuito deportivo provincial de carácter no competitivo destinado a personas deportistas con ocho años de edad o superior y afectados por algún tipo de discapacidad física, intelectual, visual, parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, compuesto de seis jornadas de deporte adaptado, desarrolladas en los municipios de la provincia de Sevilla.

En esta ocasión, el próximo 14 de mayo, se disputará la segunda jornada de este circuito en el municipio de Gines. En este caso, esta jornada se basará en pruebas motrices, diseñadas para los deportistas con habilidades motrices muy limitadas, que realizan una actividad física con grandes adaptaciones. El circuito de Pruebas Motrices que se realizará en esta actividad, constará de las siguientes pruebas, basadas en el más alto grado de adaptación: Desplazamiento (Atletismo), Tiro de Disco (Hockey), Recepción de pelotas (Baloncesto), Lanzamiento de precisión (Atletismo), Tiro a portería (Balonmano), Raquetas y pelotas (Tenis de mesa), Desplazamiento con diferentes apoyos (Gimnasia) y Bowling-Petanca (Bolos).

La competición irá desde las diez y media de la mañana hasta la una y media de la tarde, por lo que son varias las horas que servirán para brindar de las distintas pruebas propuestas. De una menos cuarto a dos y cuarto, existirá un tiempo para el picnic, que servirá para poder mostrar la importancia de la amistad en el deporte. Esta jornada va dedicada a aquellas personas con parálisis cerebral y/o discapacidad intelectual. Hay varias categorías para cada jornada: Categoría I (Hasta 12 años), Categoría A (Entre 13 y 21 años), Categoría B (Entre 22 y 30 años) y Categoría C (Más de 30 años).

También existen varios niveles. En esta ocasión, está el nivel avanzado, intermedio (los deportistas conocen las reglas del juego y de su aplicación por elárbitro) y, por último, adaptado (los deportistas conocen ligeramente o no conocen las normas de juego). Todo listo para que todos puedan disfrutar de una jornada deportiva de excepción en la provincia sevillana.