La emoción del Bádminton regresa este domingo a Mairena del Aljarafe

El municipio sevillano ya se prepara para poder acoger este próximo domingo toda la emoción de una nueva jornada del Circuito Provincial de Bádminton, que dejará importantes recuerdos entre todos los participantes

El deporte, en Sevilla, se puede decir que es una maravilla. Más aún cuando se adentra la primavera, que son muchas las oportunidades que surgen para poder disfrutar de todo tipo de disciplinas a lo largo y ancho de la provincia, por lo que el público ya se prepara para unos medes prolíficos para ello. En la provincia sevillana, muchos son los rincones que permiten poder disfrutar de toda la emoción deportiva, creando grandes oportunidades para todos los amantes del deporte. Aparte de eso, también hay una intención muy clara, y es el hacer que los más jóvenes puedan obtener todas esas vivencias gracias a la actividad deportiva.

Uno de los circuitos provinciales que más impulsa esto último dicho es el de Bádminton. Este deporte, que ha tenido una importancia relevante en la zona asiática, contó con una profesora de lujo en el sur de España, como es Carolina Marín. La onubense fue un auténtico ejemplo de resiliencia para todos los jóvenes andaluces, que vieron como con trabajo se pueden conseguir metas que se veían casi como imposibles. A pesar de haber anunciado hace poco su retirada, este tiempo sirve para valorar todo lo que ha conseguido, por lo que este circuito puede corresponder al comienzo de un legado histórico. Este circuito cuenta con carácter promocional, con un marcado interés en el fomento de la participación en categorías de base, desde categoría sub-11 a sub-19.

La localidad encargada de acoger la penúltima jornada de esta edición será la de Mairena de Aljarafe. El próximo domingo 12 de abril, en el Pabellón Municipal Marina Alabau, comenzarán unas jornadas que comenzarán a las diez de la mañana, prolongando toda la emoción de esta disciplina hasta las tres de la tarde, pidiendo a todos los participantes poder estar en el recinto con una importante antelación. Estas jornadas se caracterizan por los importantes ejemplos que posteriormente dan, dejando grandes imágenes de deportividad entre todas las personas que participan en las mismas. Y, lo más importante es que todo va para los más pequeños.

Este circuito, poco a poco, ya se prepara para su jornada final, que será en la localidad de La Rinconada. De hecho, esa fecha corresponderá a una jornada de convivencia y de tecnificación, una muestra más del carácter pedagógico que se pretende transmitir con este circuito. Una gran oportunidad para que los jóvenes puedan disfrutar de la emoción de este deporte.