Osuna se prepara para acoger la penúltima jornada del Circuito Provincial de Atletismo

La cuarta y penúltima jornada del Circuito Provincial de Atletismo se vivirá este próximo fin de semana en la localidad de Osuna, por lo que una gran oportunidad para que los jóvenes sigan aprovechando las respectivas oportunidades

Sevilla es una de las tierras únicas para la actividad deportiva, ya que son muchos los rincones que inspiran y que hacen motivar la realización de todo tipo de deportes. Muchas son las distintas disciplinas que se encuentran a lo largo de la provincia sevillana, con localidades que también apuestan por el deporte. A todo ello hay que sumarle un importante componente, y es la capacidad en hacer que los más jóvenes también puedan tener un estilo de vida vinculado a este deporte, haciendo que puedan aprender importantes experiencias que le podrán servir para la vida adulta. La Diputación de Sevilla lo tiene claro y es la encargada de promover toda clase de Circuitos Provinciales que puedan servir a todas las familias para la búsqueda de aprendizajes claves a través del deporte.

Uno de los circuitos que más promueve lo anteriormente dicho es el de Atletismo. Este corresponde a una especialización en el deporte del atletismo mediante la práctica de pruebas de saltos, lanzamientos, carreras y marcha, con adaptaciones que poco a poco van forjando a los futuros atletas. Sin lugar a duda, este es el primer contacto de muchos chicos y chicas con una pista de atletismo, demostrando de esta manera la importancia que este tiene en esa etapa formativa de los más pequeños. Distintas pruebas que servirán para que los más jóvenes puedan disfrutar de todo lo bueno que tiene el deporte.

El municipio elegido para acoger la cuarta y penúltima jornada del circuito es el de Osuna. El próximo día 11 de abril, desde las diez de la mañana, se podrá disfrutar de la emoción que esta disciplina brinda. Hasta cinco serán las categorías de edad que podrán participar en la misma, quedando la participación limitada a personas nacidas entre 2009 y 2018 que se encuentren empadronadas en alguno de los municipios de la provincia de Sevilla o estén integrados en una entidad con domicilio social en la provincia de Sevilla.

Cabe recordar un aspecto importante, y es que estas jornadas tendrán carácter de promoción, por lo que las respectivas marcas no tendrán validez oficial. Las inscripciones, para estas jornadas, cuenta con carácter gratuito, por lo que se pide responsabilidad en las mismas. Ya queda menos para poder disfrutar de una importante oportunidad deportiva que servirá a los más jóvenes como aprendizaje para adquirir todo lo que el deporte tiene, quedando menos para el final del circuito.