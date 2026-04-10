De los pros y contras en el fichaje de Sangante a una posible demanda al Sevilla FC por Patrik Mercado

Desde Francia analizan virtudes y defectos del central de 23 años del Le Havre, mientras desde Ecuador aseguran que Independiente del Valle está dispuesto a demandar al club nervionense si se desentiende del corpromiso por el mediapunta ecuatoriano

Todo en el Sevilla FC está en el aire. La acuciante situación deportiva y el enésimo coqueteo con el descenso no sólo generan dudas en torno a la esperada recta final del proceso de compra de la entidad por parte del grupo que encabeza Sergio Ramos, sino que también mantiene en el aire los refuerzos que Antonio Cordón tiene ya cerrados para la próxima temporada: Arouna Sangante (Le Havre), Juan Iglesias (Getafe CF) y Patrik Mercado (Club Independiente del Valle).

En este sentido, desde Francia confirmaban este pasado jueves el acuerdo por cinco temporadas entre el Sevilla FC y el fornido central de 23 años, galo con pasaportes senegalés y bissauguineano, mientras desde Ecuador aseguraban que los servicios jurídicos del Independiente del Valle trabajan para estar preparados para emprender acciones legales si el club andaluz acaba desestimando la contratación del joven mediapunta andino debido a su grave lesión de rodilla.

El periódico L'Equipe analiza pros y contras del fichaje de Sangante por el Sevilla FC

"El Sevilla FC se ha asegurado los servicios de Arouna Sangante a partir de la próxima temporada", apunta una información de L'Equipe en la que el conocido periódico francés asegura que "el siete veces ganador de la Europa League se hace con un defensa central capaz de jugar de lateral derecho, bastante rápido, fuerte en el marcaje individual y con buena capacidad de salto".

Sin embargo, entre los contras resalta que "aún necesita mejorar su toma de decisiones y es propenso a las lesiones, lo que le impidió unirse a la selección senegalesa en la última ventana de marzo". "En cualquier caso, el club español ficha a un jugador con una mentalidad ejemplar, ya bien desarrollado y con un gran potencial de mejora", añade el citado diario.

En la presente temporada, Arouna Sangante ha acumulado hasta la fecha un total de 2.080 minutos repartidos entre 25 partidos oficiales, 24 de ellos en la Ligue 1 y uno en la Coupe de France. Capitán del Le Havre desde hace un par de temporadas, se formó en la cantera y acumula 143 encuentros oficiales con el primer equipo. La aventura del Sevilla FC será la primera lejos del club de la Normandía. Siempre que se confirme, claro está. Cordón ha pasado de tener tres interesantes fichajes a albergar tres dudas.

Independiente del Valle da por cerrado el traspaso de Patrik Mercado con independencia de su lesión

Mientras el riesgo de descenso podría poner en riesgo los fichajes de Sangante o Juan Iglesias, el ya anunciado de Patrik Mercado quedó congelado después de que el joven mediapunta de 22 años se rompiese el ligamento cruzado y el menisco de una de sus rodillas; quedándose así sin temporada y sin Mundial con su selección. Así lo confirmó el director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, recordando que este tipo de contratos tienen muchas vías de escape.

No obstante, el Club Independiente del Valle da por cerrada la operación, por la que ingresaría seis millones de euros, con independencia de lo que diga ese reconocimiento médico que el Sevilla FC practicará al joven ecuatoriano el próximo verano, cuando aún le faltarán varios meses para poder volver a jugar. Tanto es así, que según Radio La Red, la entidad suramericana está dispuesta a demandar al club español ante UEFA y FIFA si se desentiende de ese compromiso que ahora está congelado.