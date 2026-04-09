El Sevilla FC, un saco sin fondo por el que se han ido casi 400 millones de euros

El club nervionense es el cuarto club español que más dinero ha ingresado en concepto de derechos televisivos y, sin embargo, lleva tres años seguidos peleando por no descender. En lo que va de 2026, sólo hay dos equipos de LaLiga EA Sports que hayan obtenido menos puntos que los nervionenses

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, en una charla en Sao Paulo sobre la gestión del club.Imago

Cada dato, cada estadística, cada parcial... absolutamente todo lo que rodea al Sevilla FC se empeña en señalar dos cosas: una, la deriva deportiva y económica en la que se encuentra un club con miedo real al naufragio, y dos, la absoluta esterilidad de los intentos de sus directivos por intentar poner paños calientes a un ruinoso panorama que tiene contra las cuerdas a uno de las entidades más laureadas del siglo XXI.

Ese glorioso palmarés que le hace ser el cuarto club español que más dinero ha ingresado en concepto de ingresos televisivos en los últimos cinco años contrasta de manera abismal con el hecho de estar peleando por no descender por tercer año consecutivo. Especialmente preocupante es lo de esta temporada, con sólo dos puntos de colchón y con un calendario complicadísimo en medio de una dinámica que le mantiene como el tercer peor equipo de LaLiga EA Sports en este primer trimestre de 2026: 11 puntos de 39 posibles.

El Sevilla FC ha ingresado 400 millones de euros en cinco años

"Me ha tocado dirigir al Sevilla FC en el momento más complicado del siglo XXI". "Tenemos una plantilla con un coste de 85 millones de euros y, de esa cifra, 30 millones son en jugadores que no juegan de manera habitual en el Sevilla FC. Ése es el escenario en el que a mí me ha tocado moverme y por eso estoy tomando estas decisiones", intentaba justificarse el presidente, José María del Nido Carrasco, a las puertas de la iglesia de San Benito en la mañana del pasado Martes Santo.

El dato contrasta con la estadística que señala al Sevilla FC como receptor de un total de 385,56 millones de euros en ingresos televisivos en el último lustro, convirtiéndose en el club más poderoso de LaLiga en ese sentido sólo por detrás del inalcanzable 'triunvirato' del Atlético de Madrid (605,5 millones de euros), el Real Madrid (802,56 millones) y el FC Barcelona (805,2 millones).

Los nervionenses siguen superando con creces la suma embolsada por otros habituales en Europa o en la pelea de títulos como son la Real Sociedad (356,51 millones), el Athletic Club (344,76 millones), el Villarreal CF (336,89 millones) y el Real Betis, que con 326,73 millones tiene casi 60 menos que el Sevilla FC pese a ganar una Copa del Rey y haber firmado pleno de clasificaciones continentales en los cinco primeros años con Manuel Pellegrini. Por detrás de los verdiblancos aparece el Valencia CF (321,78 millones).

Cierra el 'Top 10' el Getafe CF (261,02 millones) y completan la clasificación de los clubes españoles con más ingresos televisivos en los últimos cinco años el RC Celta de Vigo (251,07 millones); el CA Osasuna (248,61 M), el Deportivo Alavés (216,27 M), el RCD Espanyol (215,81 M), el Cádiz CF (207,72 M), el RCD Mallorca (200,05 M), el Granada CF (191,33 M), el Rayo Vallecano (186,79 M), el Real Valladolid (178,02 M) y el Girona FC (167,52 M).

El Sevilla FC es el tercer peor equipo de LaLiga en lo que va de 2026

Sólo el Elche CF, con 7 puntos de 36, y el RCD Espanyol, que ha sumado 5, empeoran el registro del Sevilla FC: 11 puntos de 36 en estas 13 últimas jornadas. Con dos puntos más que los de Luis García Plaza está el Real Oviedo (13) y el RCD Mallorca (13), tres más ha sacado el Deportivo Alavés (14), cuatro el Athletic Club (15) y cinco el Levante UD (16).

Más lejos están Real Betis (17 puntos), Valencia CF (19), Atlético de Madrid (20), CA Osasuna (20) y Villarreal CF (20). Con más de 10 unidades en este parcial se encuentra el Getafe CF (21) y el RC Celta (21). Los mejores en lo que va de año han sido el Girona FC (22), la Real Sociedad (24), el Real Madrid (30) y el sólido líder, FC Barcelona (33). En medio de este crispado contexto, el sábado Luis García Plaza se estrena en el Sánchez-Pizjuán ante el equipo que le vio nacer.