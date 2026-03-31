Menciones a Monchi, los fichajes de Cordón, la crisis y los cánticos ofensivos: "Yo nunca me he escondido", se defiende Del Nido Carrasco

"Nadie ha venido a decirme que yo también he sido responsable de los éxitos", se ha reivindicado el máximo dirigente del Sevilla FC, que lamenta "no tener 150 millones para gastar como en la 19/20" y que asegura sentirse con fuerzas para seguir en el cargo a pesar de que está convencido de que le ha tocado vivir "el peor momento del siglo XXI" para presidir este club

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha limitado muchísimo sus apariciones públicas a lo largo de esta temporada. Apenas participó en las ruedas de prensa de presentaciones estivales, sólo atendió cuestiones en las de Matías Almeyda o César Azpilicueta, y tampoco salió en las dos de este 2026, las de Neal Maupay y Luis García Plaza.

Al margen de una reciente entrevista en Canal Sur Radio, no hablaba desde la Junta General de Accionistas y los medios de comunicación tenían muchas preguntas que hacerle con motivos de su comparecencia a las puertas de la parroquia de San Benito tras realizar una ofrenda a los titulares que procesionan en este Martes Santo de la Semana Santa de Sevilla. Principalmente, por Sergio Ramos y el proceso de venta del Sevilla FC, aspecto en el que se ha mostrado sorprendentemente dubitativo, expectante e incluso incrédulo.

También ha tenido que ofrecer explicaciones acerca del cambio de entrenador y la escasa incidencia que han tenido los fichajes de Antonio Cordón, pues quitando a Odysseas Vlachodimos, el resto no acaban de funcionar por un motivo u otro. El presidente ha defendido su gestión, con varias menciones al añorado Monchi, hasta el punto de asegurar que quien llegue tendrá que hacer lo mismo que hace él. La crisis económica, los cánticos ofensivos en el Sánchez-Pizjuán o la hoja de ruta del nuevo estadio han sido otros temas tratados.

Del Nido Carrasco explica la política de fichajes de Cordón y resalta las diferencias con la etapa de Monchi

"En el mercado de este año tenemos que ser realistas: hemos vendido a nuestros dos mejores jugadores, Dodi Lukébakio y Loïc Badé, además de a Stanis (Idumbo Muzambo) por casi 70 millones de euros, entre fijos y variables, y hemos traído a ocho jugadores gastándonos 250.000 euros. Me encantaría acudir al mercado y firmar con posibilidades económicas, pero me ha tocado dirigir al Sevilla FC en el momento más complicado del siglo XXI".

"Lo he dicho muchas veces: cuando yo era vicepresidente, gestionábamos entre un director deportivo, Monchi; un director general, José María Cruz; un subdirector general, que era Jesús Arroyo, y un consejo de administración con poderes mancomunados. Pepe (José Castro) y yo, incluso siendo vicepresidente, hemos asumido siempre toda la responsabilidad. Yo nunca me he escondido ni he dejado de reconocer errores. Es obvio que, fruto de algunas decisiones que hemos tomado estamos aquí; pero nadie me ha dicho que yo era responsable también de los éxitos. Después de 10 años seguidos en competición europea, siete de ellos en Champions, se han reducido los ingresos y ahora mismo ésta es la realidad.

Responde a las críticas: "Cuando yo no esté, el que llegué tomará las mismas decisiones que yo"

"Yo, la verdad, estoy tranquilo. No es agradable escuchar algunos cánticos en el estadio, que además suponen sanciones económicas para la entidad, pero tengo la confianza de que estoy tomando las medidas necesarias para garantizar la supervivencia del Sevilla FC. El día que yo no esté, el que esté tendrá que tomar las mismas decisiones que estoy tomando yo, salvo que ponga dinero a fondo perdido y acelere los procesos".

"El objetivo es intentar equilibrar la economía del club. Para ello, el Sevilla FC necesita estar en Primera división y mantener eso ingresos. Estamos tres puntos por encima del descenso, es obvio que a todos nos gustaría estar mejor y no estar pasando esta situación que nos ha hecho cambiar de entrenador; pero bueno, como digo, traimos a ocho jugadores invirtiendo sólo 250.000 euros".

"Tenemos una plantilla con un coste de 85 millones de euros y, de esa cifra, 30 millones son en jugadores que no juegan de manera habitual en el Sevilla FC. Ése es el escenario en el que a mí me ha tocado moverme y por eso estoy tomando estas decisiones, para garantizar la supervivencia del Sevilla FC", ha insistido en su firme alegato de autodefensa, negando que a esta directiva le falte capacidad autocrítica.

Los motivos por los que ningún entrenador triunfa en este Sevilla FC

"Primero, si estuviéramos como en la 19/20 y nos hubiésemos gastado 150 millones de euros en fichajes, habría sido más probable que los entrenadores que hemos tenido en estos años hubieran triunfado. Y segundo, igual que se toman decisiones acertadas, se toman decisiones equivocadas".

"Todas se toman en consenso con las direcciones deportivas y yo, como máximo responsable, asumo la responsabilidad de cualquier error del Sevilla FC", ha concluido, asegurando que se ve "con fuerza" para seguir en el cargo: "Sí, lo estoy. De hecho, ya estamos tomando decisiones que se conocerán en verano de contratación de jugadores para la próxima temporada".

La hoja de ruta para la construcción del Nuevo Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

"La idea es construir el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de julio de 2027. Los documentos urbanísticos que se presentaron ante el Ayuntamiento de Sevilla, como ya sabéis porque ha sido publicado en prensa, nos han dado la razón y seguimos dando pasos a la hora de poder construir el nuevo estadio", ha explicado el presidente del Sevilla FC después de una ofrenda floral en la Parroquia de San Benito. Dentro de la iglesia, precisamente, tanto Del Nido Carrasco como Castro y Carrión se han dejado ver conversando con el alcalde de la ciudad, el popular José Luis Sanz.