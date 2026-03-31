Luis García Plaza sigue ensamblando las piezas para su debut al frente del Sevilla

El técnico nervionense ha contado por segundo entrenamiento consecutivo con los tocados César Azpilicueta, Kike Salas y Lucien Agoumé, quien no podrá jugar ante el Real Oviedo por sanción

El Sevilla FC volvió al trabajo en la tarde de este pasado Lunes Santo, después de disfrutar de un fin de semana de descanso aprovechando el parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales, y en la mañana de este Martes Santo ha vuelto a ejercitarse sobre el verde de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para avanzar en la preparación de la visita del próximo domingo al Real Oviedo en la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Ha sido la cuarta sesión con Luis García Plaza a los mandos y, como ya sucediese con sus ocho antecesores en el cargo, el principal centro de atención ha estado en calcular el número de bajas que tendrá para su debut como entrenador nervionense.

Luis García Plaza dirige una sesión sin los ocho internacionales ni los lesionados Marcao y Peque

En este sentido, cabe recordar que para en entrenamiento no han estado aún ninguno de los ocho jugadores internacionales, ya que sólo ha terminado su agenda Gabriel Suazo pero debe volver desde las antípodas y los otros siete completan sus compromisos a lo largo de esta tarde-noche. Tampoco han participado Marcao Teixeira y Peque Fernández, bajas aseguradas por lesión.

A estas ausencias se sumará el sancionado Lucien Agoumé, quien vio ante el Valencia su décima tarjeta amarilla y deberá cumplir su segundo ciclo en esta cita sabatina en el Carlos Tartiere. El mediocentro francés y Kike Salas se habían ejercitado al margen el pasado viernes, pero ambos reaparecieron en dinámica de grupo en la tarde de este pasado lunes y han repetido este martes.

Mención especial merece César Azpilicueta, un futbolista que mejora el rendimiento defensivo del Sevilla FC cuando juega pero que se mueve en un permanente 'quiero y no puedo'. Profesional intachable, se deja la piel para recuperarse en tiempo récord de sus dolencias musculares pero luego presenta evidentes problemas para terminar los encuentros. De hecho, ya han sido cuatro las veces que ha tenido que pedir el cambio en el primer tiempo. La última, en la última cita previa al parón. El navarro también ha estado por segunda sesión consecutiva tras ausentarse en las dos primeras con García Plaza.

La agenda de los internacionales del Sevilla FC se completa este Martes Santo

A las 18:00 horas, en la ciudad de Backa Topola, la Serbia de Nemanja Gudelj jugará contra Arabia Saudí en un segundo amistoso para intentar reponerse de la derrota contra España (3-0). A partir de las 19:00 hay triple cita nervionense. Destaca el duelo en Oslo entre la Noruega de Orjan Nyland y la Suiza de Djibril Sow y Rubén Vargas.

A esa misma hora, en Antalya (Turquía) se juega un Nigeria - Jordania, con Chidera Ejuke y un Akor Adams que vio portería el viernes ante Irán; y en Budapest se celebra un Hungría - Grecia con Odysseas Vlachodimos defendiendo la portería del helena. De vuelta de Oceanía viaja Gabriel Suazo tras terminar el primero. Todos ellos irán incorporándose en las próximas sesiones, en horario vespertino el Miércoles y Jueves Santo. El viernes, vuelta al trabajo matinal y viaje a Oviedo para jugar el sábado.