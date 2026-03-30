Día aciago para Gabriel Suazo, primer internacional del Sevilla en volver: sobrecargado de minutos y goleado por Nueva Zelanda

El capitán de Chile ha sido el primero de los ocho futbolistas que se fueron con sus selecciones en completar su agenda. Los otros siete pupilos de Luis García Plaza disputarán su segundo compromiso de esta 'Ventana FIFA' durante la tarde de este próximo martes, día 31

La plantilla del Sevilla FC ha disfrutado de un fin de semana libre aprovechando el parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales y volverá al trabajo en la tarde de este lunes (17:00 horas), con Luis García Plaza avanzando en la preparación del partido de su debut -el próximo domingo, visita liguera al Real Oviedo- mientras espera el progresivo regreso de los ocho futbolistas internacionales. En este sentido, la agenda la abrió en la madrugada del pasado viernes Gabriel Suazo, quien será el primero en volver después de que Chile haya disputado esta misma mañana el segundo y último compromiso de su gira por Oceanía, siendo goleado por Nueva Zelanda (4-1).

El chileno Gabriel Suazo, primer internacional del Sevilla FC en volver, llegará cargado de minutos

Suazo volvió ser titular y, además del larguísimo vuelo de vuelta a Sevilla desde las antípodas, regresará con las piernas cargadas con 175 minutos en dos encuentros. Tras jugar 85' en la victoria por 4-2 ante Cabo Verde, el lateral zurdo nervionense ha completado los 90' de la derrota ante Nueva Zelanda (4-1). Su condición de capitán y líder del vestuario de esta 'Roja' en construcción han provocado que Nicolás Cordova le haya dado esta alta suma de participación a pesar de que disputaban dos amistosos sin nada en juego, ya que ni siquiera le sirven para preparar el Mundial al quedarse fuera como colista de las eliminatorias sudamericanas.

Chile acusó las dos tarjetas amarillas (23' y 27') que costaron una tempranera expulsión a Darío Osorio y sufrió el hecho de jugar más de una hora con 10 futbolistas. Barbarouses (31') y Just (40') pusieron tierra de por medio antes del descanso y Nueva Zelanda llegó a ponerse con un 4-0 a favor mediada la segunda mitad tras las dianas de Randall (60') y Waine (71'). Gonzalo Tapia, a falta de siete para el final, hizo el tanto del honor del combinado andino. No fue un buen partido de Suazo, que acumuló 15 pérdidas de balón, sólo acumuló un 73 por ciento de acierto en el pase, ganó sólo dos duelo de cinco y apenas se prodigó en labores ofensivas.

Este martes se completará la agenda de los otros siete internacionales del Sevilla FC

Los otros siete futbolistas internacionales del Sevilla FC jugarán su segundo partido de esta 'Ventana FIFA' a lo largo de este próximo martes 31 de marzo, concluyendo así sus participaciones y procediendo a volver poco a poco a la capital de Andalucía. A las 18:00 horas, en la ciudad de Backa Topola, la Serbia de Nemanja Gudelj jugará contra Arabia Saudí en un segundo amistoso para intentar reponerse de la derrota contra España (3-0).

A partir de las 19:00 horas triple cita nervionense: en Oslo, la Noruega de Orjan Nyland se enfrenta a la Suiza de Djibril Sow y Rubén Vargas; además, a esa misma hora se juega también un Nigeria - Jordania en Antalya (Turquía), con Chidera Ejuke y un Akor Adams que volvió a marcar en el choque del viernes ante Irán; y un Hungría - Grecia en Budapest, con Odysseas Vlachodimos defendiendo la portería del conjunto heleno.