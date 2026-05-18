Las despedidas en el Sevilla: así está la situación de los ocho jugadores que acaban contrato

Junto a los tres cedidos, hay otros cinco futbolistas cuya vinculación finaliza el próximo 30 de junio. Muchos de ellos dejaron gestos que aventuran su adiós tras el encuentro frente al Real Madrid. Cada caso es diferente, pero son pocas las dudas a priori.

El Sevilla FC respiró al fin. La derrota por la mínima ante el Real Madrid, merced a un polémico gol de Vinicius, fue las más dulce de la temporada. El resto de resultados acompañaron y la permanencia ya es matemática. Por ello, una vez cumplido el objetivo, sobre el césped del Sánchez-Pizjuán se vivieron momentos que con claro amor a despedida de varios de los jugadores que integran la actual plantilla, siendo hasta ocho los que acaban contrato el próximo 30 de junio.

Es de esperar que con el desembarco de Five Eleven Capital y Sergio Ramos como cabeza visible, algo que aún debe sellarse formalmente, se produzca un profundo cambio en el plantel. Una de sus principales misiones será de nuevo intentar colocar a jugadores como Nianzou, Marcao o Joan Jordán, que además de su pobre rendimiento deportivo suponen una losa a nivel económico por su elevados salarios, amén de dar salida a descartes como Gattoni o Fábio Cardoso. También habrá ventas para hacer caja, con Rubén Vargas, Agoumé o los canteranos Kike Salas, Juanlu y Carmona como principales activos. Pero, de momento, lo que parece asegurado es que aquellos cuya vinculación finaliza esta temporada harán las maletas en breve. Hay pocos con opciones de seguir.

El adiós del Maupay, el primero en hacerse 'oficial'

Así, Neal Maupay ya ha sido el primero en confirmarlo con un mensaje a través de sus redes sociales, tras dar la vuelta al campo una vez finalizado el choque frente a los madridistas en un gesto inequívoco de su despedida. El delantero francés, que regresará al Olympique de Marsella, es uno de los tres cedidos junto a Odysseas Vlachodimos y Batista Mendy, que aunque no han sido tan explícitos como su compañero, también tienen los días contados en Nervión a priori.

El deseo es uno y la realidad otra con Vlachodimos

El cancerbero griego ha sido el único fichaje de Antonio Cordón que ha dado la talla durante toda la campaña. Ha firmado actuaciones de mucho mérito y eso le ha colocado en el escaparate. Por ello, aunque ha asegurado que es feliz en el Sevilla FC, resultará realmente complicado convencer al Newcastle, donde tiene contrato hasta 2028.

Como ya desveló ESTADIO Deportivo, Vlachodimos no tomaría una decisión definitiva hasta lograr la salvación. Y el momento ha llegado, dejando este pasado domingo algunas imágenes que dejaban entrever su adiós. El Sevilla FC no pactó ninguna opción de compra con el Newcastle, y además de poseer un elevado salario, la economía nervionense no está en disposición de poder afrontar un costoso traspaso por un jugador por el que el club inglés desembolsó casi 24 millones de euros hace dos veranos, siendo de esperar que quiera recuperar la mayor parte de su inversión en caso de no contar con él de cara a la próxima campaña. Su nombre ya suena tanto en Inglaterra como en Alemania y el Panathinaikos, donde ya jugó, tampoco le quita ojo.

El extraño caso de Batista Mendy

El caso de Mendy, por su parte, ha sido sorprendente. De ser un fijo y uno de los más válidos durante gran parte del curso ha pasado a desaparecer de los planes primero de Matías Alemyda y luego de Luis García Plaza, que solo lo utilizó de titular en su estreno en Oviedo y lo ha dejado sin minutos en los tres últimos encuentros. Una situación que convierte en bastante improbable la posibilidad de que el Sevilla FC ejerza la opción de compra de 7 millones que se guardó, algo que sí se barajó meses atrás y para lo cual hubo reuniones con el mediocentro, aunque el Trabzonspor no vería con malos ojos renegociarla.

El adiós asegurado de Alexis y la puerta entreabierta de Azpilicueta

Junto a los cedidos, acaban contrato dos veteranos como Alexis Sánchez y César Azpilicueta, que firmaron por una sola campaña el pasado verano. Los gestos del chileno, que se detuvo ante el Gol Norte con la camiseta quitada, fueron los que más olieron a despedida. Su agente, de hecho, estuvo en la grada y en estos días se reunirá con él para definir un futuro que está "lejos de Sevilla", como han confirmado desde su entorno. Brasil y Chile se presentan como sus destinos más probables.

Por su parte, el defensor navarro siempre ha dado la cara cuando ha estado disponible, pero se ha visto lastrado por las lesiones durante toda la campaña y a sus 36 años sería una sorpresa que se ganase su continuidad en el Sevilla FC, lo que habría sido un hecho en caso de jugar 25 partidos. Este domingo, se paseó junto a García Plaza sobre el campo con gestos de agradecimiento a la grada, aunque por ahora no ha querido aclarar su futuro.

Januzaj y Nyland, dos salidas cantadas

Sí está más que claro el de Adnan Januzaj, que tenía la esperanza de lavar su imagen en esta última temporada de contrato, aceptando bajarse incluso el sueldo en verano. Ha tenido momentos fugaces, de hecho, en los que sacó a relucir su calidad, y por ello volvió a barruntarse la posibilidad de una renovación ya descartada. Pero con Luis García Plaza no ha jugado ningún minuto y se marchará por la puerta de atrás.

Del mismo modo, tampoco se pudo despedir del Sánchez-Pizjuán sobre la hierba el meta Orjan Nyland, que ha vivido a la sombra de Vlachodimos todo el curso. Por ello, incluso se barajó la posibilidad de buscarle una salida en enero, lo que le habría permitido llegar más rodado al Mundial, pero el noruego ha aguantado hasta el final sin levantar la voz, buscando desde ya, a sus 35 años, un nuevo destino.

Las opciones de Gudelj pasan por renegociar a la baja

Por último, está el caso de Nemanja Gudelj, que puede ser el que presente más dudas. El serbio es el capitán del equipo y un hombre importante en el vestuario, alternando durante el curso titularidades y suplencias tanto de central como de mediocentro. A sus 34 años, la lógica invita a pensar que su etapa en Nervión ha acabado, aunque durante toda la campaña ha querido centrarse en lograr el objetivo, pero cabría la posibilidad de que siga un año más si se renegocia su actual sueldo, que no es precisamente de los más bajos.