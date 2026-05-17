La polémica del Sevilla - Real Madrid y lo que dicen los expertos: falta sobre Carmona en el gol de Vinicius

El gol de Vinicius que abrió el marcador en el Sánchez-Pizjuán fue muy protestado. Los nervionenses reclamaron una falta previa de Mbappé, que controló el balón con los brazos abiertos, impactando con el codo en el rostro del defensor sevillista

El Sevilla FC salió con mucho más ímpetu que el Real Madrid al césped del Sánchez-Pizjuán. Era lo esperado dado lo mucho que se jugaban los nervionenses ante un rival que, en cambio, ya asumió que acabará la temporada en blanco. Pero pese a la buena puesta en escena de los de Luis García Plaza, fue el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa el que se puso por delante en el marcador al cuarto de hora con una acción polémica.

Desde el VAR se lavan las manos

De regreso al once tras su cruce de declaraciones con el técnico madridista por su suplencia ante el Oviedo, Kylian Mbappé bajó un centro desde la derecha en el área con los brazos abiertos, impactando con el derecho sobre el rostro de Carmona, que le defendía por detrás. Su dejada la aprovechaba Vinicius de cara para batir a Vlachodimos con un disparo sutil ajustado al palo. Pero los sevillistas protestaban una falta que pareció clara sobre el lateral derecho natural de El Viso del Alcor.

José María Sánchez Martínez no vio nada punible sobre el campo y desde la sala VOR tampoco le avisaron para que acudiese al monitor para valorar una posible infracción del internacional galo. El canario Daniel Trujillo Suárez, encargado del VAR, no vio nada diferente y dio por buena la apreciación inicial del murciano, para indignación de todos en Nervión.

Según la cuenta especializada Archivo VAR, el fallo del colegiado fue claro, y también del VAR, que "pasó de una falta previa en el gol de Vinicius". "Mbappé, en su acción de proteger el balón, abre en exceso los brazos e impacta con el codo en Carmona. Sánchez Martínez no apreció la infracción y el VAR se lavó las manos", indica.

El Real Madrid pidió penalti por manos de Carmona

Poco después, en el minuto 23, fue el Real Madrid el que reclamó un posible penalti del propio Carmona por manos tras un cabezazo de Rüdiger, aunque el zaguero conectó con el balón de forma involuntaria y con el brazo cercano a su cuerpo. En esa ocasión, el árbitro tampoco decretó nada y desde el VAR no le indicaron lo contrario.

Una designación arbitral que no gustaba a Sevilla FC ni Real Madrid

Cabe recordar que la designación del Comité Técnico de Árbitros no había gustado ni un pelo en el seno del club blanquirrojo, pues el conjunto sevillista no gana con Sánchez Martínez desde el 21 de septiembre de 2021, en un partido contra el Valencia. Desde entonces le ha dirigido un total de 13 encuentroS, con un balance negativo de cinco empates y ocho derrotas.

Esta campaña, sin ir más lejos, ya cayó en casa por la mínima ante el Celta de Vigo y vivió otro polémico choque a domicilio frente al Levante, en el que el colegiado murciano pitó penalti por unas manos de Pablo Martínez en el área y se acabó desdiciendo tras, esa vez sí, ser avisado desde el VAR. Tampoco había gustado la elección de Sánchez Martínez, por su parte, en el Real Madrid, tras surgir informaciones sobre su participación en la denuncia a Florentino Pérez.