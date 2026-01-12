Batista Mendy comunica al Sevilla su decisión para verano: "Mi agente y mi familia ya han hablado con el club"

El centrocampista, cedido hasta final de curso, confirma públicamente el montante de la opción de compra y que se han iniciado las conversaciones con los nervionenses de cara a su futuro en el Sánchez-Pizjuán

Batista Mendy se erige en uno de las incorporaciones más destacadas realizadas en verano por Antonio Cordón y la única que supuso un ligero desembolso al pagar el Sevilla 250.000 euros por su cesión hasta final de curso.

Acuerdo que incluye una opción de compra de siete millones de euros para hacerse con sus servicios a título definitivo, lo que, a día de hoy, el Sevilla tiene en mente por el rendimiento del francés. Y es que, aunque no ha brillado y se ha visto frenado por los problemas físicos, es pieza importante en el centro del campo nervionense y se le considera un futbolista muy válido para que siga creciendo en el Sánchez-Pizjuán.

En este sentido, los blanquirrojos, como es habitual, tratarán de negociar una rebaja con el Trabzonspor a sabiendas de que contará con el respaldo del futbolista después de las primeras conversaciones al respecto. Y es que el propio Batista Mendy ha confirmado recientemente que su entorno ya le ha comunicado al Sevilla su deseo de continuar la próxima campaña después de haberlo elegido en verano entre otras opciones y estar muy satisfecho con su decisión.

Mendy comunica al Sevilla que quiere continuar en Nervión

Mendy no tiene intención alguna de regresar Trabzonspor ni el club otomano de que lo haga para poder obtener rédito con su venta definitiva, y los primeros contactos ya se han producido al menos entre el Sevilla y el jugador, que ha confirmado el montante de la opción de compra.

"Todavía no hemos hablado con el Trabzonspor, pero todos saben que si me voy cedido al Sevilla, es para quedarme. Estoy contento en España, me gusta el club, la liga. Veremos qué pasa al final de la temporada, pues es un préstamo con opción de compra de 7 millones", explicó el de Saint-Nazaire en una entrevista concedida en Footmercato, en la que desveló las conversaciones mantenidas con la entidad de Eduardo Dato para transmitir su clara intención de prolongar su estancia en la 'Bombonera'.

"Mi agente y mi familia ya han hablado con el Sevilla; les dijimos que quiero quedarme y escribir mi historia aquí", reveló Batista Mendy, que también explicó como fue su fichaje por el Sevilla y confesó que también estuvo cerca del Espanyol.

Mendy revela que ya hubo conversaciones con el Sevilla hace varios años

"Cuando un club como el Sevilla te llama… Además, es LaLiga. Después de mis dos años en el Trabzonspor, quería volver a una de las grandes ligas europeas. Tenía ofertas de clubes españoles e italianos, así como franceses, incluido el Niza. Hubo una oportunidad con el Espanyol de Barcelona, ​​pero finalmente se canceló", apuntó el pivote, que apostó por el Sánchez-Pizjuán.

"Después de eso, tuve que elegir entre la Ligue 1 y LaLiga, y elegí la liga española. Ya conocía la Ligue 1 y quería vivir una experiencia diferente. Mi agente y mi familia hicieron todo lo posible para que así fuera", indicó el francés, que reveló que el Sevilla lo tenía en agenda desde hace tiempo y que todas las partes pusieron toda la carne en el asador: "El Sevilla me seguía desde hacía más de dos años; ya habíamos hablado con mi equipo cuando aún jugaba en el Angers".