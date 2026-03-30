Luis García Plaza comienza a preparar una semana vital con varios regresos importantes

En esta tarde de Lunes Santo, el club hispalense ha regresado al trabajo para preparar a las órdenes de García Plaza un encuentro vital para los intereses en la permanencia sevillista, como es el que le enfrentará al Real Oviedo, todo ello con la vuelta de Azpilicueta, Agoumé y Kike Salas

Tras el descanso de este fin de semana, y en unos días singulares en la ciudad, el Sevilla FC ha regresado al trabajo en la tarde de este Lunes Santo. Cuando varias hermandades se encontraban realizando su correspondiente estación de penitencia, los pupilos de García Plaza comenzaban la semana de preparación para un encuentro clave para sus intereses, como es el que le enfrentará al Real Oviedo. Casi que ni es necesario volver a explicar la importancia que este partido tiene, ya que puede significar un paso de gigantes en la búsqueda de la tan ansiada tranquilidad, un deseo que ya se ve como agua de mayo.

Todo ello tras una semana que tuvo ajetreo desde el primer día, con la destitución de Matías Almeyda que se anunció el pasado lunes y la incorporación de García Plaza, que pretende darle aire a una plantilla que lo necesita, viendo el rendimiento del equipo en las últimas jornadas. De hecho, desde el primer día que llegó, el equipo ya ha trabajado de forma intensa, con una sesión del viernes que se centró en aspectos tácticos y de juego. El cuerpo técnico del madrileño sabe que no hay tiempo que perder y, aunque aún quedan internacionales por llegar, se espera que a lo largo de estos días vayan todas las piezas del esquema sevillista.

En la sesión de esta tarde, varias han sido las caras nuevas vistas respecto al pasado viernes. La principal noticia está en Azpilicueta, tras haber estado una semana trabajando en solitario en este parón de selecciones. También se han visto junto a sus compañeros tanto a Agoumé como a Kike Salas, por lo que se esperan que todos esos nombres puedan estar en la batalla del Carlos Tartiere. Al margen de los internacionales, Peque y Marcao también han sido las bajas de la sesión. Estos dos han estado en la charla que el entrenador madrileño ha realizado sobre el césped, aunque han regresado al gimnasio para seguir con sus procesos de recuperación.

Con esto, el equipo de García Plaza regresa al trabajo, todo ello en una semana singular en la capital. De hecho, a excepción de este martes, las sesiones se celebrarán por la tarde, un hecho curioso aunque también mezclado con otras razones, como puede llegar a ser el regreso de las piezas internacionales. En estos días de Semana Santa, el sevillismo espera al Martes Santo, donde la entidad realizará su tradicional ofrenda a los titulares de la Hermandad de San Benito. En esa ocasión, el presidente José María del Nido Carrasco atenderá a los medios de comunicación, una nueva ocasión para que el máximo mandatario del club pueda comparecer ante los asuntos de actualidad del club nervionense, todo ello en días claves para la venta del Sevilla FC.