El Sevilla FC felicita a Sergio Ramos y las respuestas son abrumadoras: "Felicidades, presidente"

El futbolista y cabeza visible en el proceso de compra de acciones del club nervionense ha cumplido 40 años este lunes, la entidad le ha felicitado de manera pública como acostumbra y los comentarios de su hinchada han sido abrumadores en dos peticiones: que ejecute la operación lo antes posible y que eche a la actual directiva al completo

Este lunes, día 30 de marzo de 2026 es un día muy señalado para Sergio Ramos, ya que el futbolista camero cumple los 40 años. La efeméride le pilla sin equipo, pero sin planes aparentes de colgar las botas y con su nombre anclado al máximo nivel de repercusión mediática debido al proceso de compra del Sevilla FC que encabeza. En este contexto tan especial, el club nervionense ha felicitado a su canterano por su cumpleaños y la respuesta de los aficionados ha sido tan unánime como elocuente: "Felicidades, presidente".

El Sevilla FC siempre felicita a todos sus ex. Sin ir más lejos, este pasado domingo hizo lo mismo con Tomas Vaclik (37 años) y en la mañana de este lunes se acordaba igualmente de Alhaji Momodo Njie, el mítico 'Biri Biri', quien falleció en julio de 2020 y hoy habría cumplido 78 años de edad. No obstante, la felicitación a Sergio Ramos llega en un momento tan particular que se podía intuir perfectamente cuál sería la reacción de la afición: mostrar su deseo por verle tomar las riendas de la entidad -previa expulsión de los actuales dirigentes- a la mayor brevedad posible.

Las redes sociales se llenan de peticiones a Sergio Ramos: "¡Compra ya el Sevilla FC, hijo!"

Ese "Felicidades, presidente" ha sido sin duda el comentario más repetido, pero son muchísimos los textos que siguen esa misma línea de aclamación: "Os ha faltado poner 'futuro presidente del club'"; "Compra ya"; "Esa no es la publicación de Sergio que esperamos, pero felicidades igual"; "La unica publicación en cuatro años que nos interesa, grande mi Capitán, ¡mi presidente!"; "Lunes de Ramos"; "Por un momento me había ilusionado, pensaba que era oficial la compra del Sevilla FC"; "Sálvanos, Ramos, sálvanos"; "Haciendo la pelota al nuevo dueño"; "Te necesitamos, a ti y a los que vengan contigo"; "Tic tac, a compra está cerca...".

Otros no pierden la oportunidad de hacer el combo de la felicitación más el zasca para el consejo de administración: "¡A ver si compra el club y soluciona ya el problema que tenemos! ¡Y ya de paso manda de vacaciones a la directiva!"; "Venga, que ya vais a estar todos en el paro, directiva dimisión. Fuera okupas del Sevilla FC"; "Que le regalen el club por su cumpleaños"; "Cuando sea presi espero que limpie todo el club de arriba a abajo".

No faltaron los mensajes jocosos, "El CM asegurándose el puesto para la temporada que viene"; los reconciliadores, "Si compra el club y nos saca de la ruina, tendremos que agachar la cabeza y pedirle perdón por lo desagradecidos que fuimos algunos con él"; ni los que pretendían transmitir resignación, "Lo que han echo con el club que hemos pasado de odiarlo a ver en él la única salvación". En menos de dos horas ya había centenares de respuestas en cada red social y el sentimiento era unánime: "Compra ya el Sevilla FC, hijo!".