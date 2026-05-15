Siete 'olvidados' en el Sevilla con consecuencias directas en el mercado

El técnico sevillista, que ha confesado hoy el número de futbolistas que tiene en cuenta del plantel, ha sumido al ostracismo a siete futbolistas, a distintos niveles, y, por ende, definido su futuro en el próximo mercado

García Plaza ha reconocido en la rueda de prensa previa al choque contra el Real Madrid que actualmente maneja un bloque de 14-15 jugadores a la hora de confeccionar los once iniciales, lo que obviamente condena a un segundo plano al resto del plantel nervionense.

En este sentido, existe casos muy claros de efectivos completamente olvidados por el entrenador sevillista desde que asumió el control del banquillo en lugar de Almeyda y otros que han perdido protagonismo con el paso de los partidos.

Siete futbolistas señalados por Plaza divididos en dos grupos

Así, sin contar a Nyland, con el puesto de suplente garantizado por el nivel de Vlachodimos, resulta fácil señalar a siete jugadores que desempeñan un rol muy secundario en los planes de García Plaza, si bien hay que dividirlo en dos grupos. Por un lado, los que disfrutan de algunos minutos, pero más residuales que efectivos, y los que directamente no han gozado de ninguna oportunidad con el madrileño.

Este grupo de señalados desde el principio lo componen Fabio Cardoso, Federico Gattoni, Joan Jordán y Adnan Januzaj, pues ninguno de ellos ha gozado de ningún minuto en los siete encuentros dirigidos por García Plaza.

Cardoso, Gattoni, Jordán y Januzaj, sin minutos

Lo del argentino era esperable, pues regresó en enero de su cesión en River Plate y, salvo unos minutos con Almeyda, se presuponía que si no salía pasaría lo que resta de campaña prácticamente en blanco. El Sevilla le buscará salida en verano o, al quedarle un año, se negociará su rescisión.

Fichado el pasado verano, el central Fábio Cardoso ya apenas contó con Almeyda, para sumar un total de 388 minutos, pero con Plaza no ha pisado el césped y se ha quedado fuera de la convocatoria en tres ocasiones.

Tras poder salir en enero, La llegada del nuevo técnico generó ilusión en el luso, cuyo entorno llegó a afirmar que no pensaba en una salida en verano, pero su ostracismo le abre la puerta de salida de par en par pese a firmar hasta 2028. Llegó gratis y el Sevilla facilitará su adiós.

La de Jordán, la salida más escarpada

Por el hecho de que lo conocía de su etapa en el Alavés, se esperaba que el míster le brindara oportunidades a Joan Jordán, pero no ha sido así y tampoco ha tenido ningún minuto. Su alto salario y su intención de que se respete lo firmado serán un impedimento para su salida, pero es cierto que acaba en 2027 y que ha sido una temporada dura para el catalán, lo que podría abrir el camino a un acuerdo tanto en cuanto ningún club asumirá su salario.

García Plaza, al no emplearlo en ninguna ocasión, frenó el amago de resurgir de Januzaj, al que Almeyda le otorgó oportunidades, cerrando cualquier opción de que se negociara a la baja su continuidad. Saldrá en el próximo mercado con la carta de libertad.

Nianzou, Mendy y Peque, de más a menos hasta desaparecer

El otro grupo lo integran Nianzou, Batista Mendy y Peque, a los que sí ha probado, pero a día de hoy están lejos de ser importantes para el entrenador sevillista.

El central parisino empezó como titular, pero su error y expulsión contra el Oviedo lo condenó al banquillo a partir de ahí, no jugando ni un minuto más ante el buen rendimiento de Castrín y el regreso de Azpilicueta. No le perdonó su falta de concentración y su etapa en Nervión debe acabar en este periodo estival a falta de un año de contrato. Su elevadísimo salario es un lastre enorme para las arcas del club y el parisino se ha negado a rebajárselo. En Nervión se buscará la fórmula para su marcha.

El ostracismo de Mendy cierra la puerta a la negociación

Llamativo es el caso de Batista Mendy, un fijo para Almeyda, pero que solo fue considerado en el once por García Plaza en su debut y ante la ausencia de Agoumé. A partir de ahí, solo ha disfrutado de 28 minutos repartidos en tres partidos y permaneció en el banco en los dos últimos encuentros.

Este segundo plano tiene consecuencias directas para su futuro en Nervión, pues se ha pasado de considerar seriamente ejecutar o negociar la opción de compra pactada en su cesión, que se eleva a siete millones, a básicamente no barajar esta vía. Lo cierto es que, como confirmaron a ESTADIO Deportivo, el Trabzonspor espera que el Sevilla haga efectivo su derecho o, al menos, trate de quedarse con el pivote a un precio menor, pero la realidad a día de hoy es bien distinta.

Peque, que estaba lesionado cuando aterrizó García Plaza, ha ido de más o menos dentro que nunca ha contemplado si titularidad, hasta el punto de que ha sumado 43 minutos en total en cuatro partidos y en los dos últimos, como Mendy, ya no participó. Con contrato hasta 2028, la opción de encontrarle nuevo destinó estará sobre la mesa sin descartar ningún escenario.