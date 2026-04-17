García Plaza decide el rol de Nianzou en el Sevilla tras la expulsión en su debut

Tras convencerle Castrín contra el Atlético, el técnico sevillista tomará una decisión vinculante en la próxima cita contra el Levante que definirá su defensa base

Luis García Plaza ha tomado ya un elevado número de decisiones trascendentales desde que aterrizó en el Sevilla para sustituir a Almeyda, sobre todo a la hora de elegir a los hombres con los que realmente cuenta para cumplir el objetivo de la salvación,

En este sentido, de momento cabe poca duda con los señalados, al no haber utilizado todavía a Fabio Cardoso, Gattoni, Jordán, Maupay ni a Januzaj, y ahora deberá tomar una nueva decisión vinculante que podría aumentar esta lista a modo de castigo.

Y es que Tanguy Nianzou vuelve a estar disponible de cara al partido vital del próximo jueves contra el Levante en el Ciutat de Valencia después de que cumpliera sanción contra el Atlético. Cabe recordar que el parisino fue expulsado contra el Oviedo por un error garrafal que dejó a los suyos con uno menos en la recta final de la primera parte, lo que a la postre resultó una condena para los nervionenses.

Castigo o nueva oportunidad para Nianzou

García Plaza, como la mayoría de entrenadores que han pasado por Nervión, apostó por Nianzou en su primer once a pesar de que este curso ya había cometido varios errores considerables, y fue un lastre para su debut. Ahora lo tiene otra vez a disposición y llega el momento de saber si su expulsión le pasará factura o de lo contrario dispondrá de la enésima oportunidad.

Aunque existen muchas dudas sobre lo que decidirá el míster, sí hay una certeza y es que, como ha sabido esta redacción, Plaza está muy satisfecho con su sustituto contra los colchoneros. En este sentido, con Azpilicueta lesionado, descartó a Fábio Cardoso y recurrió al joven Andrés Castrín, que ya había tenido minutos contra los carbayones.

La alternativa que convence a García Plaza

El gallego completó el choque y firmó una actuación que convenció plenamente al técnico, por su solidez atrás, coberturas y su atrevimiento arriba, con un par de acciones ofensivas más que destacables. Por ello, es un escenario posible que repita con la pareja canterana formada por Castrín y Kike Salas, que lo ha jugado todo hasta ahora con García Plaza.

Esto supondría mandar al banquillo a Nianzou, que hasta la fecha ha superado todos los contratiempos, tanto de errores como de lesiones, sufriendo un total de tres que le han obligado a perderse un total de 15 partidos ligueros.

La decisión de García Plaza, más allá de entenderse como un castigo, servirá para definir su defensa base a la espera de que regrese Azpilicueta, ausente como mínimo hasta final de este mes. Seguramente, a tenor de cómo está el ambiente con Nianzou, se le aplaudiría si elige a Castrín contra el Levante.