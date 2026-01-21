El Sevilla, sin salida con Nianzou tras agotar la última vía

El club, desesperado, lo ha intentado todo con el central, primero para intentar encontrar solución a su problema físico y después para desprenderse de él sin un enorme desembolso económico

La salida del terreno de juego de Nianzou ante el Elche solo 20 minutos después de haber ingresado en el terreno de juego resultó chocante y encendió las alarmas ante la posibilidad de que volviera a caer lesionado recién recuperado de su último percance.

Pocos después se confirmaron los peores pronósticos al comunicar hoy mismo el club que sufre una lesión de grado bajo en el bíceps femoral derecho, lo que le mantendrá nuevamente alejado de los terrenos de juego, lo que agrava una situación ya de por sí insostenible y que ha acabado con la paciencia de la entidad.

Y es que esta es la cuarta lesión fibrilar en este curso y la tercera en el mismo músculo, para sumar nada más y nada menos que un total de diez lesiones desde que aterrizó en Nervión de la mano de Monchi el verano de 2022 por la nada desdeñable cantidad de 16 millones procedente del Bayern.

Desesperación en el club por su coste y una búsqueda baladí de soluciones

Y lo cierto es que en el club cunde la desesperación con el central francés por la falta de equilibrio entre rendimiento y lo que le cuesta a las arcas del Sevilla, pues de los 89 millones previstos este curso en gastos de plantilla, 20 se destinan a Nianzou y a Joan Jordán por el alto salario que firmó cuando se consumó su fichaje.

Además, como ya informó ESTADIO, el club lo ha intentado prácticamente todo para encontrar una solución a sus problemas físicos, hasta el punto que ha visitado clínicas especializadas tanto en Qatar como en París y se ha estudiado si se trata de un problema congénito o de pisadas, pero la realidad es que nada ha cambiado.

El club ha estudiado la vía legal sin éxito

Por ello, el club, según apunta Canal Sur Radio, se habría adentrado en la vía legal para ver si existía alguna manera de desprenderse del futbolista sin un enorme desembolso a modo de indemnización, pero no se ha encontrado ningún cabo al que agarrarse como si ha ocurrido con otros futbolistas en el pasado por no cumplir con ciertos parámetros de profesionalidad.

Por ende, ante la negativa del futbolista de revisar su contrato, como si han hecho Marcao o Januzaj, o de alcanzar un acuerdo para rescindir, el Sevilla se encuentra en una calle sin salida con el parisino con un año y medio por delante de contrato que está dispuesto a cumplir. A día de hoy, sin ofertas ni interesados por su historial de lesiones, los nervionenses solo podrían romper la vinculación en verano, pero le supondría un bocado a sus recursos ante la intención a día de hoy de Nianzou de no perdonar ni un euro. Un drama.