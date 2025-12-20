Desesperación en el Sevilla con Nianzou: Qatar, París, problema congénito, coste excesivo...

El club y el futbolista han buscado sin éxito soluciones de todo tipo, con numerosos diagnósticos, para hallar el origen de su problema físico mientras consume un alto porcentaje del coste total de la plantilla

El verano de 2022 se convirtió en un lastre para la defensa del Sevilla que aún arrastra, pues vendió a dos centrales extraordinarios como Koundé y Diego Carlos y Monchi en su lugar invirtió cerca de 30 millones en el experimentado Marcao y el prometedor Nianzou, procedente del Bayern Múnich,

A día de hoy, tanto el brasileño como el francés continúan en Nervión con el cartel de operación ruinosa a nivel deportivo y económico, condicionadas por los persistentes problemas físicos de ambos y su discreto rendimiento cuando las lesiones le ha permitido cierta continuidad.

No en vano, actualmente los dos integran la enfermería y resulta especialmente preocupante el caso de Nianzou, que causa verdadera desesperación en el club de Eduardo Dato por el coste excesivo que supone para el club y porque no se acaba de encontrar solución para su dolencia, la cual solo le ha permitido disputar cinco partidos esta temporada pese a la confianza depositada en él por Almeyda, que, como otros técnicos, que han pasado por el Sánchez Pizjuán, lo consideran aprovechable.

Los viajes de Nianzou en busca de una solución

De ese modo, Nianzou comenzó el curso no disponible por una lesión en la cadera y se ha visto obligado a parar en dos ocasiones más en lo que va de curso, por problemas en el bíceps femoral derecho. De ese modo, tras su ausencia en el mes de octubre, reapareció el 1 de noviembre, pero cayó de nuevo solo dos partidos después y ya no ha vuelto a reaparecer.

Como ha podido saber ESTADIO se ha probado todo con el francés para tratar de conocer lo que ocurre y deje atrás su calvario, hasta el punto de que ha visitado clínicas especializadas tanto Qatar como en París, pero, de momento, ha sido en vano, y acumula cinco partidos más en el dique seco.

El alto coste de mantener en plantilla al central

Se ha estudiado si se trata de un problema congénito o de pisadas, pero no de momento no se ha dado con la tecla mientras que su ficha y amortización supone un alto porcentaje de los gastos en plantilla inscribible en el ejercicio actual. De hecho, de los 89 millones previstos en este apartado, 20 se destinan a Joan Jordán y a Nianzou, que resulta más costoso que el catalán por su elevada ficha y lo que todavía queda por amortizar de los 16 millones que se acordaron en su momento por su fichaje. Una losa muy pesada para la económica sevillista sin rendimiento sobre el césped por la insistencia de las lesiones.