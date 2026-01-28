Interés por Castrín y Gattoni y postura firme del Sevilla

El Sevilla ha recibido llamadas por los centrales, ambos en la agenda del Cádiz, pero, de momento, su postura y condiciones "inaceptables" cierran la puerta a movimientos

La necesidad de vender en este mercado para cuadrar cuentas y obtener cash para reforzar el plantel no han menoscabado ni un ápice la firmeza del Sevilla en cuanto al valor de mercado impuestos a sus futbolistas. Y es que en Nervión han dejado claro que su maltrecha situación económica no significa que vayan a malvender, tal y como se reflejado en las respuestas a los pretendientes que ya han llamado a sus puertas.

Ya lo demostró al rechazar la oferta del CSKA de ocho millones por Kike Salas y su intransigencia en el precio de Juanlu, alrededor de 20 millones. Una postura que también se extrapola a operaciones de menos trascendencia económica, pues el interés no solo se reduce a los efectivos más importantes del plantel.

El Cádiz, interesado en Gattoni y Castrín pero frenado por la postura sevillista

En este sentido, en Nervión también han recibido llamadas por futbolistas como Federico Gattoni y Andrés Castrín, por lo que ya se han producido conversaciones de cara a la recta final de esta ventana. Y es que los dos se encuentran en la agenda del Cádiz en su afán de encontrar un sustituto para el lesionado Kovacevic, si bien las exigencias del Sevilla para alcanzar un acuerdo lo han convertido en prácticamente inalcanzables para el club presidido por Manuel Vízcaino, exdirigente nervionense.

Recientemente, el periodista gaditano Francisco Jiménez informó que el central argentino está sobre la mesa de Juan Cala, director deportivo cadista, pero que las condiciones impuestas por el Sevilla son "inaceptables". Cabe recordar que el bonaerense regresó en enero tras finalizar su cesión en River Plate y que se estrenó en una convocatoria contra el Elche, reflejo de la intención de Almeyda de integrarlo en el grupo ante las bajas atrás.

Esto no quiere decir que se descarte su marcha, pero sí que en Nervión no lo van a regalar en ningún caso al considerar que si no sale podría sumar de aquí a final de curso.

El Sevilla, reacio a dejar marchar a Castrín

No menos exigente se han mostrado en el Sánchez-Pizjuán ante los contactos por Andrés Castrín, que ha llegado a ser pieza importante para Almeyda y que volvió a disponer de minutos en la victoria contra el Athletic. En este sentido, el club blanquirrojo se muestra reacio a abrirle la puerta por los problemas de las lesiones y la confianza que mantiene el 'Pelado' en el gallego aunque ahora disponga de menos continuidad.

Por ello, ha elevado sus pretensiones a niveles que han echado para atrás al Cádiz y otros equipos de Segunda división que han preguntado por su cesión. Cabe recordar que el de Riotorto, que llegó el verano de 2024 procedente del Lugo, firmó hasta 2027.