Gattoni, un refuerzo de verdad para la zaga de Matías Almeyda

Pese a que las limitaciones actuales en defensa por salidas, lesiones y rendimiento de futbolistas han ayudado a que Fede Gattoni se haga con un hueco en los planes de su compatriota Matías Almeyda, el argentino ha convencido al Pelado con su trabajo diario desde que llegó. Lo considera un refuerzo de garantías, no sólo numérico

"Gattoni es jugador del club. Ante las bajas de nuestros centrales se habilitará para tenerlo en cuenta", explicó, para sorpresa de muchos, Matías Almeyda durante la rueda de prensa previa al encuentro de este pasado domingo entre el Sevilla FC y el Athletic Club, en el que los de Nervión se acabaron imponiendo consiguiendo un meritorio triunfo.

Finalmente, Federico Gattoni se había salido con la suya y, pese a volver al Sevilla FC en enero como un claro 'descarte', ha acabado haciéndose con un hueco en el plantel de su compatriota, algo por lo que estaba dispuesto a luchar, como informó ESTADIO Deportivo que haría.

"Yo lo conozco desde su llegada, desde hace menos de un mes que lo estoy entrenando. No sé lo que ha sido de su vida futbolística con otros entrenadores, pero sé lo que puede llegar a ser desde que ha empezado a entrenar conmigo. Entonces, si hay jugadores del club, hay que utilizarlos", apostilló el Pelado.

Gattoni, el '22' del Sevilla FC hasta junio

Un Fede Gattoni que, en su nueva andadura como sevillista, se estrenó en la convocatoria frente al Athletic Club, con un dorsal '22' con el que ha sido inscrito en LaLiga que, sin embargo, no pudo acabar luciendo sobre el verde, a no darle chance Almeyda en la victoria frente a los bilbaínos.

En cualquier caso, Gattoni se queda como una refuerzo de verdad para Almeyda, quien tras un mes de trabajo a sus órdenes ha visto en su compatriota que puede sumar al plantel, falto de calidad en todas sus líneas y, también, de efectivos en una zaga que durante la primera mitad de la temporada era la mejor cubierta, al menos en número.

Gattoni lo ha puesto difícil y, con año y medio más de contrato por delante, no contempló bajo ningún concepto la posibilidad de llegar a un acuerdo y rescindir su contrato para quedar libre. El de Buenos Aires quería pelear por un puesto, debido a las limitaciones habidas en defensa, bien por salida, lesiones y el propio rendimiento de muchos de los futbolistas del Sevilla FC.

Gattoni, precisamente, se hace con el '22' que ha dejado libre el canterano Ramón Martínez con su salida al Valladolid, una baja -numérica- en la defensa a la que se unen los problemas de Marcao, quien podía pasar por el quirófano; Azpilicueta y un futbolista de cristal como Nianzou. A eso, además, habría que sumarle la falta de confianza de Almeyda en Cardoso o la posible salida de Kike Salas a Rusia en este epílogo de mercado.

Es decir, un escenario más que propicio para que Gattoni se hiciera con un hueco en el vestuario, algo que, además, ha conseguido convenciendo a Almeyda.

Gattoni, muy "feliz" por seguir en el Sevilla FC

Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el propio Gattoni está muy "feliz" por haber conseguido su objetivo. Y es que el argentino siempre estuvo "convencido" de tener esta oportunidad como sevillista tras un año en préstamo en River Plate, donde no fue como esperaba.

Como sevillista, Gattoni acumula cuatro partidos oficiales. Atrás queda un fatídico debut en LaLiga 23/24 en el que Gattoni saltó al campo contra el Valencia demasiado frío, siendo superado prácticamente en todos los duelos y acabando regalando el gol del triunfo che por 1-2 en los ocho minutos de juego que disputó.

Tras ello, Mendilibar nunca más volvería a contar con él hasta que fuera destituido. Ya con Diego Alonso en el banquillo volvería a sumar un minuto ante la Real, también con derrota por 2-1. Sus otras dos participaciones con los de Nervión serían en Copa, en la primera ronda ante el Quintanar (27') y en la segunda frente al Astorga, donde fue titular, completó el encuentro y hizo uno de los dos goles de la victoria sevillista.