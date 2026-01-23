Lista de 22 de Almeyda ante el Athletic con las ocho bajas, el regreso de Gattoni y el salto de Álex Costa

El central argentino, de vuelta de su cesión al River Plate, inscrito con el dorsal 22; de la visita a Elche se caen el lesionado Nianzou y el sancionado Mendy

El técnico del Sevilla FC ofrecía en la tarde de este viernes su convocatoria de 22 futbolistas para recibir un día después al Athletic Club, una nómina con las únicas novedades de Fede Gattoni, finalmente inscrito con el '22' que liberara en su día el también central Loïc Badé, y el delantero centro del filial Álex Costa. Sufre Matías Almeyda las ocho consabidas bajas: siete lesionados y dos sancionados. Sí, las cuentan no salen, pero es porque Marcao Teixeira tiene pendientes de cumplir tres de los seis partidos que le cayeron y, ahora, encima, se ha roto el escafoides del pie izquierdo, por lo que seguirá fuera cuando esté habilitado.

Así, aunque Alfon González ya ha comenzado a ejercitarse con el resto de sus compañeros, aún le queda para estar disponible tras una dolencia en el sóleo que comparte con César Azpilicueta, mientras que el bíceps femoral es el que tiene lastrado a Tanguy Nianzou (que duró muy pocos minutos sobre el verde cuando regresaba ante el Elche CF) y Rubén Vargas (otro que recayó nada más entrar, pero contra el RC Celta). Completan la enfermería Adnan Januzaj y Alexis Sánchez.

Junto a Marcao, se pierde el choque contra los bilbaínos por razones burocráticas Batista Mendy (cumple ciclo de amonestaciones), trámite por el que pasarán Nemanja Gudelj y Tanguy Nianzou en cuanto vean una amonestación, lo que para el francés se pospone unas cuantas semanas por sus problemas físicos. Los que trabajaron con aparente normalidad, pese a los rumores acerca de seguimientos y propuestas, son los canteranos Juanlu Sánchez y Kike Salas, que se encuentran de nuevo en el escaparate y por los que se escuchan ofertas que, por ahora, siguen lejos de las exigencias de la entidad blanquirroja.

Los 22 elegidos por Matías Almeyda para recibir al Athletic

La lista de 22 jugadores convocados para el Sevilla FC-Athletic Club de este sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 18:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán está compuesta por: los porteros Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Kike Salas, Federico Gattoni, Fábio Cardoso, Andrés Castrín, Joaquín Martínez 'Oso' y Gabriel Suazo; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Joan Jordán, Manu Bueno, Lucien Agoumé, Djibril Sow, Chidera Ejuke, 'Peque' Fernández y Miguel Sierra; así como los delanteros Isaac Romero, Akor Adams y Álex .