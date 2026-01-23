Un regreso importante antes de la "final" frente al Athletic

Alfon ha vuelto a aparecer en las sesiones de entrenamiento, todo ello tras una sesión previa antes de un duelo importantísimo frente al Athletic Club

El Sevilla FC ya ha realizado la sesión previa a un partido de vital importancia para los de Matías Almeyda, ya que el empate frente al Elche CF sirvió para calmar las aguas de una afición que ya se veía con los puestos de descenso muy cercano. Este partido tuvo un protagonista importante, como es Akor Adams. El nigeriano aterrizó de la Copa África tras haber firmado una muy buena competición, cuyas actuaciones le sirvieron para llenarle de confianza. Esto se demostró en el Martínez Valero, ya que consiguió un doblete que permitió evitar que los de Almeyda pudiesen estar a apenas un punto del descenso.

El equipo es sabedor de la importancia del duelo de mañana, y los mimbres del primer equipo esperan que puedan refrendar el punto conseguido en Elche frente a los de Ernesto Valverde. Sin embargo, el ambiente enrarecido de la afición hace que sea complicado poder aguardarse a esta opción, sumándose también las protestas que sucederán antes del encuentro en contra de la directiva hispalense. Estas protestas ya fueron habituales la pasada semana, y varias fechas fueron protestas significativas, como la del Real Madrid donde gran parte del público no acudió a los primeros cuarenta y cinco minutos.

En la sesión de esta mañana, se ha visto la novedad de Alfon González. El extremo gallego era una opción utilizada por Matías Almeyda, aunque solía funcionar en el puesto de revulsivo. Sin embargo, no ha tenido continuidad alguna en el equipo, sumándose también una nueva lesión en la sesión previa frente al Levante UD que provocó que no pudiese estar disponible durante varias semanas. En el día de hoy, se le ha visto en la sesión de entrenamiento, con la duda de que pueda estar en el partido de mañana frente al Athletic Club.

Este nombre se baja de una lista de bajas en la que se encuentran Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Vargas y Alexis Sánchez. Varias son las bajas importantes en un equipo que necesita ganar, con el objetivo de poder evitar que los fantasmas en Nervión vuelvan a acercarse. Para ello, Almeyda se agarra al espíritu de las tardes importantes, todo ello tras un inicio muy complicado de año, donde no saborean la victoria desde el pasado 2025 frente al Real Oviedo. Con la reaparición de Akor y Ejuke, se espera que puedan ser las piezas claves para un cambio de cara a un equipo sin refuerzos.