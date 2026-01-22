El exagerado listón de Cordón con Juanlu y Carmona se repite con Kike Salas: CSKA y Juventus no llegan

Propuestas insuficientes desde Rusia e Italia, con sendas contraofertas que prácticamente dan carpetazo a la posibilidad de una gran venta canterana

Quedan al cierre de esta edición once jornadas completas de un mercado invernal que, según apuntaba en la otra acera este jueves Manu Fajardo, "todavía no ha explotado". Su homólogo nervionense, Antonio Cordón, parece dispuesto a repetir en esta ventana de enero la misma estrategia del verano, con exigencias altísimas por sus canteranos de referencia. Así, no bajó nunca de 20 millones de euros por Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, logrando que desde la Premier League se alcanzara ese listón (ahora mismo, según la web especializada 'Transfermarkt', cinco y ocho millones, respectivamente, por encima de su valor), aunque la negativa de ambos de emigrar a Inglaterra frustró dos plusvalías fáciles.

El Nápoles, destino favorito del quinteño, se acercó bastante, aunque fue finalmente el propio protagonista el que apostó por seguir, igual que un visueño cerrado en banda. Ahora, la historia se repite con Kike Salas, tentado ya formalmente por el CSKA de Moscú, que está dispuesto a hacer un esfuerzo, pero que, como se dice coloquialmente, se ha vuelto 'con los chumbos vueltos' al comprobar la exigencia del Sevilla FC, que, en boca de su director de fútbol profesional, pide hasta tres veces más de su tasación objetiva (seis millones). Un fijo de 15 millones de euros y variables hasta alcanzar los 20 millones por el aruncitano. Los rusos, pese a la filtración de que ponen cinco, dan de entrada algo más de ocho millones.

La 'Juve' quiere a Juanlu cedido con opción de compra, vía descartada

Sin movimientos todavía en enero de un Nápoles al que Juanlu espera de vuelta, después de que en verano no llegaran a las exigencias sevillistas, y con el Everton pensándose de momento también una ofensiva postrera por el carrilero diestro, desde Italia encartan a la Juventus, que buscaría competencia para Kalulu, pero que, como desvela el prestigioso Gianluca di Marzio, pretende una cesión con opción de compra (ni siquiera obligación) que está descartada en Nervión. Todo podría replantearse en mejores condiciones... siempre que el de Montequinto se abra de una vez a cambiar de aires.

Si hay una gran venta, más probable con Agoumé; Akor Adams, tentado desde Arabia Saudí, blindado

La buena Copa de África protagonizada por la semifinalista Nigeria, en general, y por su ariete Akor Adams, en particular, ha multiplicado los sondeos al entorno del '9' y al Sevilla FC. Encima, el de Kogi State volvió como se fue: si contra el Real Oviedo marcó un gol y dio dos asistencias, empató con un doblete el marcador en la visita al Elche CF. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, dos clubes de Arabia Saudí estarían dispuestos a pagar una buena cantidad por el 'tanque' ex del Montpellier, que prefiere quedarse, como quedárselo una entidad nervionense que sabe que por él pasa buena parte de la permanencia en Primera división.

En esta tesitura, su propio agente y otros intermediarios de confianza están moviendo por Inglaterra, donde el Arsenal y otros equipos mandaron emisarios para verle en directo, a un Lucien Agoumé que, con 12 millones de euros de valor de mercado y ocho millones invertidos para hacerse con el 90% de su pase, puede generar una interesante plusvalía si alguien rebasa los 20 millones. La nueva lesión de Rubén Vargas casi le saca definitivamente de la ecuación, al menos por ahora.